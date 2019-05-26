Обучение вологодских ординаторов оплатит местный бюджет

На Вологодчине студентам-ординаторам компенсируют двухгодичное обучение из регионального бюджета, в пределах 150 тысяч рублей за один год. В областной казне уже нашли деньги на это дело - 7,5 миллиона рублей.

Федеральное правительство приняло ряд реформ, направленных на повышение качества оказания медпомощи. И в первую очередь они коснулись подготовки будущих врачей. Отменили интернатуру, когда студент определялся с узкой специальностью. Теперь ординатура - это единственная возможность получить специализацию. И она будет платной. Бюджетных мест - минимум. Предпочтение отдадут сельским медикам и целевикам.

- Очень волнуемся сейчас за внучку, которая учится в Ярославле, - рассказала "РГ" жительница Череповца Ирина Зарубина. - Хотим попасть в ординатуру по целевому направлению. Так хотя бы заплатят за учебу. Для нас денежный вопрос - важный. Ксения уже и сама подрабатывает. Но это сложно. Надо заниматься, иначе можно не сдать экзамены и не получить сертификат.

- Готова ваша внучка вернуться домой после окончания вуза?

- Других вариантов нет. Здесь у нас квартира, мы сможем поддержать ее. Главное - будет работа.

На Вологодчине не хватает педиатров, терапевтов, фельдшеров "скорой", анестезиологов, реаниматологов. И если в городах еще с проблемой удается справиться, то на селе дефицит медиков очевиден. Не многие молодые специалисты решаются ехать на работу в ФАПы. Причины - невысокая зарплата, неустроенность жилья.

С 1 октября 2018 года молодые врачи получают к зарплате по десять тысяч рублей ежемесячно. Речь идет об участковых терапевтах и педиатрах. Выпускники медицинских вузов, которые решат занять вакантные должности, в течение трех лет смогут рассчитывать на ежемесячное финансовое обеспечение. Такую прибавку к зарплате получает Ольга Сулоева. Она работает терапевтом в деревне Хорошево. Окончила Ярославский мединститут и приехала в Вологодскую область по программе "Земский доктор". Анжелика Андрушкевич, выпускница Вологодского медколледжа, заведует Березово-Слободским ФАПом. Девушка стала первым фельдшером в Грязовецком районе, кто получил 500 тысяч рублей подъемных из региональной казны. А вообще по программе "Земский доктор", которая действует на Вологодчине с 2013 года, в районные и сельские больницы приехали трудиться более 200 врачей. С прошлого года начала действовать и программа "Земский фельдшер". Теперь в регионе решили предусмотреть еще один вариант поддержки будущих медиков - компенсировать расходы на обучение в ординатуре. Выплата будет предоставляться на два года обучения. Законопроект уже внесли в Заксобрание Вологодской области. "На компенсации нужно 7,5 миллиона рублей. В случае принятия закона внесем поправки в областной бюджет, - пообещал председатель парламента Андрей Луценко.

Справка "РГ"



Стипендия в ординатуре в государственных медицинских институтах и университетах, где обучаются студенты из Вологодской области, варьируется от 7 до 10 тысяч рублей в месяц. В Твери, например, это 8157 рублей, а в Архангельске - 12432 рубля.