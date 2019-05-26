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26.05.2019 12:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В акватории Невы в День города началось водное шоу

Текст: Ольга Штраус

Полуденный выстрел в Петропавловской крепости возвестил начало праздника открытия навигации, приуроченного к дню города.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Устроители водного шоу - фестиваль Anyships Fest обещают нечто особенное. Здесь будет катание на парусных и моторных яхтах, вейкбордах, флайбордах, байдарках, каяках, САП досках и даже репликах легендарных судов. Гости праздника смогут покататься на катерах и капитанских гичках, увидеть яркий проход 50 гидроциклистов, выступления вейкбордрайдеров, среди которых призеры чемпионатов мира.

Участников ждет также экспозиция и парад катеров и яхт, лазерная дуэль на песке по мишеням, викторина с вопросами по истории Санкт-Петербурга и экспозиция детских яхтенных школ для будущих яхтсменов. Развлекут зрителей и жонглеры, канатоходцы, а также шуты в костюмах времен Петра I.

Справка "РГ"

Праздник "День открытия навигации" был учрежден еще в годы царствования Петра I. Это День освобождения Невы ото льда, открывался в зависимости от погодных условий. Он начинался с церемониальной переправы: катер главного командира порта отходил от берега Адмиралтейской набережной, одновременно от пристани у домика Петра I отчаливало судно управляющего речной полицией. Поравнявшись на Неве, они салютовали семью выстрелами. От Комендантской пристани отъезжал катер коменданта Петропавловской крепости. Соединившись, суда салютовали Зимнему дворцу. После выстрелов пушек со стен Петропавловской крепости Нева покрывалась множеством ярко раскрашенных суденышек, производились салюты и запускались фейерверки.

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