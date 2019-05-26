В Карелии запустят уникальный ретропоезд на паровозной тяге

В Карелии в первый день лета запустят уникальный ретропоезд. Он довезет путешественников, прибывших скоростным составом "Ласточка" из Санкт-Петербурга в Сортавалу, до Горного парка "Рускеала". Интерьер поезда выполнен в стиле знаменитого ночного "Николаевского экспресса", который когда-то курсировал между Москвой и Северной столицей.

Как сообщили в пресс-службе железнодорожной компании, график ретропоезда сочетается и со скоростным поездом "Ласточка" и с водными судами, следующими из Сортавалы на остров Валаам.

Чтобы движение не ретропоезде было комфортным, железнодорожники отремонтировали 2,5 километра пути на участке Сортавала - Маткаселькя, оборудовали платформу, реконструировали коммуникации для снабжения паровоза водой и его обслуживания.

Кстати, похожий ретропоезд уже запустили в Тверской области. Он ходит по субботам между станциями Бологое и Осташков. В карельском составе будут купейные вагоны и вагон-ресторан.