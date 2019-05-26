Новости

В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем 20:24
Водитель сбил полицейского в Москве 20:17
В Барнауле женщина погибла, спасая детей от фуры 20:17
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо 19:42
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент 19:25
На крыше стадиона "Лужники" открылась смотровая площадка 19:21
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу "Голос. Дети" 18:33
Абэ угостил Трампа японской говядиной и ванильным мороженым 17:47
Кузнецова проиграла на старте Открытого чемпионата Франции 17:34
В Москве представили сборник "С китайской сказкой - круглый год" 17:31
В ярославской больнице погиб "телефонный террорист" 17:29
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении у него дочери 16:59
Россия - Чехия. Онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2019 16:30
Видео: Над городами России пролетел "поезд из спутников" Илона Маска 16:23
Украинцу грозит тюрьма за убийство итальянского репортера на Донбассе 16:21
В составе сборной России на матч с чехами появились изменения 15:59
"Краснодар" остался на третьем месте в чемпионате России 15:55
Патриарх Кирилл подчеркнул важность строительства новых храмов 15:48
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт 15:42
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов 15:34
Мексиканский министр ушла в отставку из-за скандала с задержкой авиарейса 15:31
США начали строительство подлодки нового поколения 15:16
К надгробию Петра I в Петропавловской крепости возложат цветы 15:15
Хакеры атаковали Балтимор при помощи программы спецслужб США 15:05
На фестивале кубанского кваса установили два рекорда 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
26.05.2019 19:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо. 556 музыкантов одновременно отбивали нужный ритм, передает ТАСС со ссылкой на городской комитет по культуре.

Достижение петербургских музыкантов уникально тем, что рекорд побит более чем в пять раз. Долгое время в Книге рекордов Гиннеса самым массовым значилось крещендо, исполненное одновременно 104 исполнителями.

Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
Ретроавтомобили проехали маршем по Петербургу

Чтобы зафиксировать достижение петербургских барабанщиков, в город специально прибыл арбитр Книги рекордов Гиннесса Правин Гель. Он внимательно наблюдал за исполнителями, за их ритмом. Это очень важно.

По условиям заявки крещендо исполнялось в определенном темпе. Вначале начинал играть первый барабанщик, через три-четыре удара подхватывал следующий исполнитель. Так ритм крещендо разошелся по Невскому проспекту.

Исполнение петербургских барабанщинов, а это музыканты из самых разных городских коллективов, было засчитано. И в скором времени рекорд будет оформлен.

Стоит отметить, что всего в шоу барабанщиков приняли участие 1112 исполнителей. Музыканты не только исполнили крещендо, но и прошли торжественным маршем по Невскому проспекту, который в честь празднования Дня города стал пешеходным.

Справка "РГ"

Крещендо - это ритм с постепенным увеличением силы звука.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Александр Беглов заявил о выдвижении на выборы губернатора Петербурга
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
Трамп потребовал честной торговли от Японии
Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста