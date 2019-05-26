В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо

В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо. 556 музыкантов одновременно отбивали нужный ритм, передает ТАСС со ссылкой на городской комитет по культуре.

Достижение петербургских музыкантов уникально тем, что рекорд побит более чем в пять раз. Долгое время в Книге рекордов Гиннеса самым массовым значилось крещендо, исполненное одновременно 104 исполнителями.

Чтобы зафиксировать достижение петербургских барабанщиков, в город специально прибыл арбитр Книги рекордов Гиннесса Правин Гель. Он внимательно наблюдал за исполнителями, за их ритмом. Это очень важно.

По условиям заявки крещендо исполнялось в определенном темпе. Вначале начинал играть первый барабанщик, через три-четыре удара подхватывал следующий исполнитель. Так ритм крещендо разошелся по Невскому проспекту.

Исполнение петербургских барабанщинов, а это музыканты из самых разных городских коллективов, было засчитано. И в скором времени рекорд будет оформлен.

Стоит отметить, что всего в шоу барабанщиков приняли участие 1112 исполнителей. Музыканты не только исполнили крещендо, но и прошли торжественным маршем по Невскому проспекту, который в честь празднования Дня города стал пешеходным.

Справка "РГ"

Крещендо - это ритм с постепенным увеличением силы звука.