Первые итоги работы "бережливой" поликлиники доказали эффективность такого формата, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на выездном совещании в детском поликлиническом отделении N 50 городской поликлиники N 114.

Адрес был выбран неслучайно: в отделении N 50 завершился первый этап перехода на "бережливые" технологии. Как эта поликлиника выглядит сегодня? Вместо окошечек с очередями пациентов - открытая регистратура и электронная очередь. Кроме того, записаться на прием к врачу можно через инфоматы в холле. В результате время ожидания в регистратуре сократилось с 20 до 3-5 минут. До 5-10 минут уменьшилось и время ожидания приема у врача. А результаты лабораторных исследований сейчас можно получить за один день, а не за три, как было раньше.

Такое сбережение времени пациентов не только экономит их силы и нервы, но помогает и медикам рационализировать свой труд.

- Полный переход поликлиники на "бережливые" принципы должен произойти до конца августа, а к концу 2019 года все детские поликлиники города будут переведены на этот формат, - отметил Александр Беглов, но и подчеркнул, что уже первые результаты проекта доказывают его эффективность.

Развивая тему перестройки детских поликлиник, участники совещания обсудили и то, как сделать их пространства максимально комфортными и для пациентов, и для врачей.

- Надо, чтобы дети чувствовали себя здесь как в детсаду, - сказал Александр Беглов.

Он предложил устроить больше игровых зон, поставить столы с бумагой и карандашами, разработать понятную детям маршрутизацию по зданию - тогда каждый визит в поликлинику будет интересным. А рабочие места врачей и медсестер должны быть оборудованы компьютерами для сокращения времени документооборота: ведь перед городской системой здравоохранения поставлена задача полностью отказаться от бумажных медкарт, заменив их электронными аналогами.

Детские поликлиники перейдут на работу по новому формату до конца 2019 года

Уже известно, что в проекте "Бережливая поликлиника" примут участие 110 медицинских организаций Петербурга: 75 детских и 35 взрослых. Определены и участники первой волны - это 27 детских поликлиник, которые перейдут на работу по новому формату до 1 сентября текущего года.

Напомним, что ранее Александр Беглов на встрече с председателем Федерального фонда ОМС Натальей Стадченко обратился к ней с просьбой увеличить финансирование медпомощи, не включенной в базовую программу страхования. Это позволит повысить доступность высокотехнологичной медпомощи, особенно детям.

Руководство территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга приняло решение о софинансировании каждой детской поликлиники в размере не менее одного миллиона рублей. Также за счет средств ОМС для всех детских поликлиник и для новых офисов общеврачебной практики будет закуплено медоборудование почти на 240 миллионов рублей.

Бюджет фонда ОМС Санкт-Петербурга в этом году составил 108,8 миллиарда рублей и увеличился на 14 процентов. С 2019 года впервые средства ОМС будут направляться на софинансирование оплаты труда врачей и медсестер. В Петербурге для этой цели выделено 496 миллионов рублей. Такое существенное финансовое вливание позволит до конца года принять на работу 250 врачей и 200 медсестер, что сделает первичную медпомощь доступнее.