Новости

Канада - Финляндия - онлайн-трансляция финала ЧМ по хоккею 22:45
В Москве открылся "Альпийский бельведер" от Clarins 22:35
В предварительном голосовании "ЕР" участвовали 1,5 млн человек 22:35
Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой 22:17
Новый стеклянный мост треснул в Киеве 21:59
Гройсман попросит Раду уволить его с должности премьера 21:51
Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве 21:12
Снаряды времен войны нашли на стройке в Москве 21:05
В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем 20:24
Водитель сбил полицейского в Москве 20:17
В Барнауле женщина погибла, спасая детей от фуры 20:17
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо 19:42
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент 19:25
На крыше стадиона "Лужники" открылась смотровая площадка 19:21
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу "Голос. Дети" 18:33
Абэ угостил Трампа японской говядиной и ванильным мороженым 17:47
Кузнецова проиграла на старте Открытого чемпионата Франции 17:34
В Москве представили сборник "С китайской сказкой - круглый год" 17:31
В ярославской больнице погиб "телефонный террорист" 17:29
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении у него дочери 16:59
Россия - Чехия. Онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2019 16:30
Видео: Над городами России пролетел "поезд из спутников" Илона Маска 16:23
Украинцу грозит тюрьма за убийство итальянского репортера на Донбассе 16:21
В составе сборной России на матч с чехами появились изменения 15:59
"Краснодар" остался на третьем месте в чемпионате России 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
26.05.2019 22:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Айболит лечит время

Как быстрее попасть на прием к детскому врачу
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 112(7870)
Первые итоги работы "бережливой" поликлиники доказали эффективность такого формата, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на выездном совещании в детском поликлиническом отделении N 50 городской поликлиники N 114.

Адрес был выбран неслучайно: в отделении N 50 завершился первый этап перехода на "бережливые" технологии. Как эта поликлиника выглядит сегодня? Вместо окошечек с очередями пациентов - открытая регистратура и электронная очередь. Кроме того, записаться на прием к врачу можно через инфоматы в холле. В результате время ожидания в регистратуре сократилось с 20 до 3-5 минут. До 5-10 минут уменьшилось и время ожидания приема у врача. А результаты лабораторных исследований сейчас можно получить за один день, а не за три, как было раньше.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
В Петербурге на три года продлили программу выплаты матпомощи

Такое сбережение времени пациентов не только экономит их силы и нервы, но помогает и медикам рационализировать свой труд.

- Полный переход поликлиники на "бережливые" принципы должен произойти до конца августа, а к концу 2019 года все детские поликлиники города будут переведены на этот формат, - отметил Александр Беглов, но и подчеркнул, что уже первые результаты проекта доказывают его эффективность.

Развивая тему перестройки детских поликлиник, участники совещания обсудили и то, как сделать их пространства максимально комфортными и для пациентов, и для врачей.

- Надо, чтобы дети чувствовали себя здесь как в детсаду, - сказал Александр Беглов.

Он предложил устроить больше игровых зон, поставить столы с бумагой и карандашами, разработать понятную детям маршрутизацию по зданию - тогда каждый визит в поликлинику будет интересным. А рабочие места врачей и медсестер должны быть оборудованы компьютерами для сокращения времени документооборота: ведь перед городской системой здравоохранения поставлена задача полностью отказаться от бумажных медкарт, заменив их электронными аналогами.

Детские поликлиники перейдут на работу по новому формату до конца 2019 года

Уже известно, что в проекте "Бережливая поликлиника" примут участие 110 медицинских организаций Петербурга: 75 детских и 35 взрослых. Определены и участники первой волны - это 27 детских поликлиник, которые перейдут на работу по новому формату до 1 сентября текущего года.

Напомним, что ранее Александр Беглов на встрече с председателем Федерального фонда ОМС Натальей Стадченко обратился к ней с просьбой увеличить финансирование медпомощи, не включенной в базовую программу страхования. Это позволит повысить доступность высокотехнологичной медпомощи, особенно детям.

Александр Беглов вступился за социальное кафе "Добродомик"

Руководство территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга приняло решение о софинансировании каждой детской поликлиники в размере не менее одного миллиона рублей. Также за счет средств ОМС для всех детских поликлиник и для новых офисов общеврачебной практики будет закуплено медоборудование почти на 240 миллионов рублей.

Бюджет фонда ОМС Санкт-Петербурга в этом году составил 108,8 миллиарда рублей и увеличился на 14 процентов. С 2019 года впервые средства ОМС будут направляться на софинансирование оплаты труда врачей и медсестер. В Петербурге для этой цели выделено 496 миллионов рублей. Такое существенное финансовое вливание позволит до конца года принять на работу 250 врачей и 200 медсестер, что сделает первичную медпомощь доступнее.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
Трамп потребовал честной торговли от Японии
Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста