Адрес был выбран неслучайно: в отделении N 50 завершился первый этап перехода на "бережливые" технологии. Как эта поликлиника выглядит сегодня? Вместо окошечек с очередями пациентов - открытая регистратура и электронная очередь. Кроме того, записаться на прием к врачу можно через инфоматы в холле. В результате время ожидания в регистратуре сократилось с 20 до 3-5 минут. До 5-10 минут уменьшилось и время ожидания приема у врача. А результаты лабораторных исследований сейчас можно получить за один день, а не за три, как было раньше.
Такое сбережение времени пациентов не только экономит их силы и нервы, но помогает и медикам рационализировать свой труд.
- Полный переход поликлиники на "бережливые" принципы должен произойти до конца августа, а к концу 2019 года все детские поликлиники города будут переведены на этот формат, - отметил Александр Беглов, но и подчеркнул, что уже первые результаты проекта доказывают его эффективность.
Развивая тему перестройки детских поликлиник, участники совещания обсудили и то, как сделать их пространства максимально комфортными и для пациентов, и для врачей.
- Надо, чтобы дети чувствовали себя здесь как в детсаду, - сказал Александр Беглов.
Он предложил устроить больше игровых зон, поставить столы с бумагой и карандашами, разработать понятную детям маршрутизацию по зданию - тогда каждый визит в поликлинику будет интересным. А рабочие места врачей и медсестер должны быть оборудованы компьютерами для сокращения времени документооборота: ведь перед городской системой здравоохранения поставлена задача полностью отказаться от бумажных медкарт, заменив их электронными аналогами.
Уже известно, что в проекте "Бережливая поликлиника" примут участие 110 медицинских организаций Петербурга: 75 детских и 35 взрослых. Определены и участники первой волны - это 27 детских поликлиник, которые перейдут на работу по новому формату до 1 сентября текущего года.
Напомним, что ранее Александр Беглов на встрече с председателем Федерального фонда ОМС Натальей Стадченко обратился к ней с просьбой увеличить финансирование медпомощи, не включенной в базовую программу страхования. Это позволит повысить доступность высокотехнологичной медпомощи, особенно детям.
Руководство территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга приняло решение о софинансировании каждой детской поликлиники в размере не менее одного миллиона рублей. Также за счет средств ОМС для всех детских поликлиник и для новых офисов общеврачебной практики будет закуплено медоборудование почти на 240 миллионов рублей.
Бюджет фонда ОМС Санкт-Петербурга в этом году составил 108,8 миллиарда рублей и увеличился на 14 процентов. С 2019 года впервые средства ОМС будут направляться на софинансирование оплаты труда врачей и медсестер. В Петербурге для этой цели выделено 496 миллионов рублей. Такое существенное финансовое вливание позволит до конца года принять на работу 250 врачей и 200 медсестер, что сделает первичную медпомощь доступнее.