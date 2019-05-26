В Петербурге иномарка сбила выходившего из трамвая школьника

В Петербурге врачи бьются за жизнь 15-летнего подростка, который попал под машину при выходе из трамвая.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, врачи оценивают состояние школьника как крайне тяжелое.

Наезд произошел на перекрестке проспекта Науки и улицы Обручевых. Подростка сбила неожиданно выехавшая к трамвайной остановке машина Chevrolet Lacetti.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают водителя и пассажиров трамвая, просматривают записи камер видеонаблюдения.