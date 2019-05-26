В Петербурге на три года продлили программу выплаты матпомощи

Петербургская программа по выплате материальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, продлена до конца 2022 года. Соответствующие поправки в городской Социальный кодекс подписал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, на матпомощь смогут претендовать пенсионеры старше 65 лет, инвалиды, а также семьи с детьми.

Выплата выплачивается и тем семьям, где есть безработные.

Программа предусматривает выплаты этим категориям граждан, если они оказываются в сложной жизненной ситуации, например, им нужны деньги на лечение или реабилитацию, или на покупку необходимых вещей.

Полный перечень расходов опубликован в Социальном кодексе Петербурга. Суммы также варьируются в зависимости от потребностей и обстоятельств, в которых оказалась конкретная семья.