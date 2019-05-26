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26.05.2019 10:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге на три года продлили программу выплаты матпомощи

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Петербургская программа по выплате материальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, продлена до конца 2022 года. Соответствующие поправки в городской Социальный кодекс подписал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

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Как сообщает пресс-служба Смольного, на матпомощь смогут претендовать пенсионеры старше 65 лет, инвалиды, а также семьи с детьми.

Выплата выплачивается и тем семьям, где есть безработные.

Программа предусматривает выплаты этим категориям граждан, если они оказываются в сложной жизненной ситуации, например, им нужны деньги на лечение или реабилитацию, или на покупку необходимых вещей.

Полный перечень расходов опубликован в Социальном кодексе Петербурга. Суммы также варьируются в зависимости от потребностей и обстоятельств, в которых оказалась конкретная семья.

Александр Беглов заявил о выдвижении на выборы губернатора Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Действующий градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил о том, что будет участвовать в губернаторских выборах. Об этом он сообщил на встрече с жителями Курортного района.

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Жители района спросили Александра Беглова о его планах, врио губернатора подтвердил, что будет выдвигать свою кандидатуру.

Выдвижение Александра Беглова было ожидаемым. Так, несколько дней назад к действующему градоначальнику обратились ветераны, жители блокадного Ленинграда и представители общественных организаций с предложением принять участие в выборах.

Также врио губернатора города инициировал ряд реформ, которые позволяют значительно ускорить темпы развития Петербурга. В частности, были решены наиболее острые вопросы с городским бюджетом, сформировано новое правительство, был достигнут ряд договоренностей с федеральным центром по поддержке масштабных инфраструктурных проектов в Северной столице.

Кроме того, в Петербург началась масштабная программа по благоустройству и начаты кардинальные преобразования в социальной сфере, среди них можно ответить внедрение принципов "бережливой поликлиники", повышение оплаты учителям за классное руководство, выкуп социальных объектов.

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