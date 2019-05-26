В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем

В петербургском аэропорту Пулково совершил аварийную посадку самолет из Пекина. Экипаж лайнера сообщил об отказе двигателя.

В пресс-службе Пулково "РГ" сообщили, что самолет благополучно приземлился. На взлетно-посадочной полосе борт ожидала аварийно-спасательная бригада.

Пассажиры в данное время уже покинули самолет. Происшествие никак не повлияло на работу Пулково, аэровокзал принимает и отправляет рейсы в штатном режиме.

Стоит отметить, что пунктом назначения значился Петербург, поэтому сейчас пассажиры рейса покидают аэровокзал, а те, у кого рейс транзитный, ждут пересадки.