В Петербурге "Зенит" отметит День города парадом чемпионов

Футбольный клуб Петербурга "Зенит" отметит в родном городе победу в российской Премьер-лиге парадом чемпионов.

Он состоится после матча "Зенита" с красноярским "Енисеем". Уже известно, что команда "Зенит" начнет движение по каналам и рекам Петербурга на корабле. Старт и место отплытия - пересечение Крюкова канала и канала Грибоедова в 19:15 часов. Судно с футболистами пройдет по Крюкову каналу, повернет на Мойку в сторону Летнего сада и после моста Белинского пришвартуется возле Шереметьевского дворца.

Там зенитовцев будет ждать золотой автобус, который в 20:15 отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. К 21:00 футболисты доберутся до Стрелки Васильевского острова. А после автобус с победителями проедет до стадиона "Петровский", где и завершится парад.