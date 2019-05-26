В петрозаводском доме-интернате для ветеранов произошел пожар. Эвакуировали 34 человека с восьмого и девятого этажей. Никто не пострадал, подтвердили в пресс-службе МЧС Карелии.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ведомства в 09.09. На место ЧП сразу же выехали бригады спасателей. Оказалось, что очаг находился в одной из комнат на восьмом этаже. Там произошло возгорание постельного белья. Оно тлело и поэтому случилось задымление. Обитателей двух последних этажей временно эвакуировали в актовый зал.

Всего в здании находились 179 ветеранов и восемь сотрудников. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали. Сейчас проветривают комнаты на двух этажах, чтобы потом в них смогли вернуться пожилые люди.

В ликвидации пожара участвовали 43 спасателя и 13 единиц техники.