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26.05.2019 11:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В петрозаводском доме-интернате для ветеранов произошел пожар

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В петрозаводском доме-интернате для ветеранов произошел пожар. Эвакуировали 34 человека с восьмого и девятого этажей. Никто не пострадал, подтвердили в пресс-службе МЧС Карелии.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ведомства в 09.09. На место ЧП сразу же выехали бригады спасателей. Оказалось, что очаг находился в одной из комнат на восьмом этаже. Там произошло возгорание постельного белья. Оно тлело и поэтому случилось задымление. Обитателей двух последних этажей временно эвакуировали в актовый зал.

Всего в здании находились 179 ветеранов и восемь сотрудников. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали. Сейчас проветривают комнаты на двух этажах, чтобы потом в них смогли вернуться пожилые люди.

В ликвидации пожара участвовали 43 спасателя и 13 единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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