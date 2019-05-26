Сразу два курорта Краснодарского края, Анапа и Сочи, попали в число курортов – лидеров по уровню минимальных цен на майские праздники.

Ценовой рейтинг по пляжным направлениям составила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом в Анапе стартовая цена на десятидневный тур - всего 28,3 тысячи рублей.

Многие ошибочно считают, что отдыхать на море можно только летом, а вот весной там точно делать нечего. Но это отнюдь не так. Ежегодно на майские праздники Кубань принимает сотни тысяч туристов, только в прошлом году в этот период их было около 400 тысяч. И сегодня многие отели открывают сезон не с 1 июня, как было раньше, а именно с 1 мая, предлагая своим постояльцам полный комплекс самых разнообразных услуг. В числе последних и отель "Дюны золотые".

- Конечно, основной поток гостей к нам приезжает в высокий сезон, когда море хорошо прогрелось. Но у майского отдыха есть масса своих преимуществ, - считает руководитель отдела бронирования Людмила Сычева.

Во-первых, главный плюс Анапы, из-за которого его считают детским курортом, - это мягкий, хорошо подходящий для детей средиземноморский климат. Здесь нет высоких гор, а значит, и влажность невысокая, поэтому почти 300 дней в году на курорте солнечно и сухо. При этом поздней весной и в начале лета солнце еще не печет, а греет, и можно много гулять и дышать свежим морским воздухом. Озонированный, насыщенный частичками морской соли и фитонцидами водорослей, очищенный от пыли, он становится настоящим спасением после пыльного и загазованного воздуха городов.

Во-вторых, в это время на курорте еще не так много отдыхающих, и можно без суеты и толкотни посещать все интересные места поблизости.

- Мы для своих гостей организуем интересные экскурсии в парк аттракционов "Джунгли", дельфинарий "Немо", парк живой природы "До-до", центр винного туризма "Абрау-Дюрсо". А тем, кто просто любит погулять или покататься, предлагаем в аренду гироскутеры, самокаты или велосипеды. На них можно покататься как на территории отеля, так и за его пределами, - добавляет Сычева.

Ну а в высокий сезон на первый план, конечно же, выходит море. В Анапе оно мягкое и теплое. А пляжи здесь идеальны для малышей, песчаные и широкие. И хоть о пользе морской воды уже было сказано немало, добавим еще немножко.

Конечно, в первую очередь, купание - это закаливание. Вода в море всегда ниже температуры тела. И стоит лишь погрузиться в воду, как поверхностные сосуды сужаются, а кровь приливает ко внутренним органам. Затем первый озноб сменяется ощущением тепла, дыхание становится глубоким, а сердцебиение учащается. Такая гимнастика для сосудов является хорошей тонизирующей процедурой.

Еще довольно часто многие родители, вернувшись с морских каникул, отмечают скачок в развитии детей. Специалисты говорят, что здесь объединяются три фактора: во-первых, морская вода и воздух являются источником йода - микроэлемента, при недостатке которого слабеют память и интеллектуальные способности. Во-вторых, сказывается обилие новых впечатлений. А в-третьих, возня с песком и галькой является хорошей тренировкой мелкой моторики, которая, в свою очередь, помогает развивать речь и мышление.

Ну а про "мерный шум морской волны" не зря слагают песни и оды. Мерный шорох прибоя, покачивание на волнах и даже шум в прислоненной к уху ракушке расслабляют и успокаивают. А ведь в морской воде еще содержатся соли брома, которые тоже способствуют снятию усталости и раздражительности. И даже совершенно здоровый человек замечает, что после отдыха на море у него налаживается сон, исчезает вялость и улучшается настроение.Так что после напряженного рабочего или учебного года морской релакс просто необходим и взрослым и детям.