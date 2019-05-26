Несмотря на массу проверенных туристических сайтов и кучу экспертных оценок, при выборе отдыха мы обычно руководствуемся не этими профессиональными советами, а старым, проверенным сарафанным радио.

Мы звоним друзьям и родственникам, узнавая, где они отдыхали и как им понравилось. Мы спрашиваем у коллег и соседей, какой курорт нынче в моде. А еще мы читаем отзывы. Возмущаемся, что все это может быть подстроено и накручено, написано самими сотрудниками и подчищено от негатива. Но тем не менее читаем и обсуждаем потом на семейном совете. Про отель "Дюны золотые" тоже можно почитать много чего. Вот только несколько отзывов, оставленных в отеле постояльцами. (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ольга (01.06.2018):

- Отдыхали в "Дюнах золотых" 10 дней с начала июня. И этих десяти дней было, ну очень мало! (Для моей семьи это был первый отпуск в этом отеле. И я точно знаю, что не последний. И вот почему.

В "Дюнах" забываешь обо всем! Никаких забот! Никаких проблем! Никаких огорчений и переживаний! Дети постоянно чем-то заняты, а мы родители - абсолютно свободны… Это ли не счастье?!

Причем счастье началось с самой первой минуты, когда встретили нас на рецепции раньше положенного заселения и не стали мучать нотациями, что вселяться можно только с определенного часа и сейчас номер не готов, а вежливо предложили прогуляться по территории, посидеть, подышать или сходить до моря, которое здесь в двух шагах. А уже буквально спустя минут 20 предложили заселиться. Ну и дальше все было на том же уровне. Заселили нас в корпус 2, в чистый номер с белоснежным бельем. Рассказали о том, где и что находится, когда завтрак, обед и ужин. И фееричный отпуск начался!

Спасибо аниматорам, которые ни минуты не давали скучать моему ребенку! Вечером дочь просто падала от усталости и впечатлений! Спасибо всем, кто нас кормил. Было не просто съедобно. Было бесподобно! Спасибо за пенную вечеринку и праздничный салют, за волейбол на пляже (хоть я и не спортсмен в обычной жизни)! Спасибо за приветливые улыбки! За тот комфорт, который вы нам обеспечили и за волшебный отпуск, который обязательно хочется повторить!

Яков:

- Наконец-то я выбрался из серых будней и города, который уже начал порядком надоедать. Поехать в "Дюны золотые" мне предложила любимая. И я еще раз убедился, что у нее безупречный вкус. Идеальный отдых я себе представлял именно так: бассейн с подогревом, бар в непосредственной близости от бассейна, огромная, чистая, зеленая территория, свой огороженный пляж с изумительным золотым песком.

Местным поварам - пять баллов, очень вкусно и разнообразно, готовят - как в детстве. Из отеля мы выбирались только на море и на экскурсии.

Елена Полякова (13.05.2019):

- Отдыхали с мужем в мае. Дюны золотые - идеальный отель. Просторный, зеленый, безупречно чистый. Море в это время было еще прохладное, так что подогреваемый бассейн - это то, что надо! Рядом с бассейном - бар с соками, пиццей, мороженым и прочими яствами. В такой атмосфере не хотелось думать, что через две недели нужно возвращаться в город. Мы отдыхали вдвоем, а вот все остальные были с детками, собственно на таких гостей тут все и рассчитано: детский бассейн, чуть ли не круглосуточная анимация: они тут и Железного человека искали, и каких-то бабочек, и зарядка для них проводится с обязательным поднятием флага... Территория отеля охраняемая, за деток можно совсем не беспокоится, как-то все по-домашнему, почти все малыши гоняют на самокатах...

Еда - да!!! Вкусно и разнообразно! Я лично по рыбке и салатикам прохаживалась, а ещё по восхитительным булочкам, маленьким, из нежного теста, с самыми разнообразными начинками.