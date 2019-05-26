В 2018 году, по данным аналитического центра НАФИ, значительно выросло число россиян, путешествующих по стране, - с 26 до 38 процентов. Причем каждый третий россиянин организует отдых самостоятельно, без посредников.

Одни делают это, потому что не доверяют туроператорам, вторые считают, что только так можно получить самую полную и достоверную информацию о ценах и услугах, ну а третьи просто получают удовольствие от процесса, начиная уже в январе мечтать о летнем пляже. Как отмечают эксперты, все чаще жители российских регионов запрашивают в поисковиках "семейный отдых".

Растущий спрос ожидаемо привел к развитию семейных отелей. И если несколько лет назад за семейным отдыхом по системе "все включено" россияне летали в Турцию или Египет, то сейчас улетать на каникулы за море вовсе не обязательно. На Кубани и в Крыму появляется все больше отелей, которые действительно предлагают качественный семейный отдых. Один из таких - семейный отель "Дюны золотые".

Работать с "семейным" туристом непросто: запросов у него, как правило, гораздо больше. И одно из главных требований, чтобы море было в шаговой доступности, а добираться до отеля было просто и удобно.

- Практически каждый второй к нам звонящий первым делом спрашивает, как далеко мы находимся от железнодорожного вокзала и аэропорта, ведь добираться к месту отдыха с детьми и чемоданами не очень-то просто, - рассказывает руководитель отдела бронирования Людмила Сычева. - Так вот, расположены мы очень удобно: отель находится в поселке Джемете, на Пионерском проспекте, всего в шести километрах от Анапы. А аэропорт к нам еще ближе. Так что буквально через 10 - 15 минут после приземления или выхода из поезда наши гости уже у нас.

Кстати, то, что отель находится за городом, избавляет его гостей от суеты и переполненных пляжей. К тому же песчаный пляж здесь собственный всего в трех минутах от жилых коттеджей, так как сам комплекс находится на первой береговой линии.

Второй аспект, на который обязательно обращают внимание гости с детьми, - безопасность. В отеле "Дюны золотые" о безопасности гостей заботятся в первую очередь. Все объекты отеля прошли строжайший контроль качества и соответствуют правилам техники безопасности.

Ну а чтобы родители ежесекундно не думали о том, чем заняты их дети и как бы они чего не натворили, эти заботы берут на себя аниматоры отеля. Так и взрослые спокойны, что их дети заняты интересным делом и находятся под присмотром, и малыши запоминают отдых как веселое приключение, а затем обязательно просят вернуться. Хорошая анимация для отдыхающих всей семьей - это главная возможность расслабиться и получить удовольствие от качественного отпуска.

- Мы уверены: главный секрет хорошего отпуска - постоянная смена впечатлений, поэтому команда наших аниматоров помогает гостям получить их в максимальном объеме! Наш день начинается с зажигательной зарядки, дети не будут скучать ни одной минуты, аниматоры с радостью сопровождают гостей отеля на протяжении всего дня. Мы следим за самыми современными трендами в сфере развлечений и стараемся не повторяться: пенные вечеринки, шоу мыльных пузырей прямо на пляже, новейшие квесты, спортивные мероприятия, соревнования, турниры, незабываемые праздники, море позитива и, конечно, подарки гостям отеля "Дюны золотые" - рассказывает шеф-аниматор Илья Косилов.