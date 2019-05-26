Как и чем накормить гостя, чтоб он остался сыт и доволен, - это особая забота сотрудников любого семейного отеля. Меню должно быть разнообразным, продукты – свежайшими, а овощи и фрукты – экологически чистыми. Кубань этим как раз славится.

Как правило, семейные отели своим гостям предлагают "все включено", то есть завтрак, обед и ужин уже входят в "обязательную" программу их отдыха.

- Мы стараемся сделать меню разнообразным и сбалансированным. Обязательно включаем в него супы и вторые блюда, мясные или рыбные. А так как некоторым нашим гостям нравится или показано по здоровью легкое диетическое питание, то добавляем к общему меню и диетические блюда, приготовленные на пару. Конечно же на шведском столе обязательно бывают холодные закуски и салаты, а еще свежие овощи и фрукты. В сезон это кубанские яблочки, клубника, персик, виноград. На сладкое, как и положено, - десерты. Их наши повара готовят сами, учитывая пожелания гостей, - рассказывает заведующая производством отеля "Дюны золотые" Наталья Кравцова.

Особое внимание в семейных отелях - детскому меню. Ведь от того, что ребенок ест, напрямую зависит состояние его здоровья, а значит, и настроение всей семьи. Поэтому в таких отелях особо тщательно контролируют качество продуктов и предлагают маленьким гостям отдельное меню. Оно, как правило, стандартное: бульоны, каши, творожок и другие молочные продукты, любимые малышами макароны и непременно фрукты.

Конечно, в залах ресторана или кафе обязательно есть детские стульчики, а также микроволновка и блендер, чтобы родители самых маленьких отдыхающих могли при необходимости измельчить овощи в пюре или подогреть молоко. А в отеле "Дюны золотые" плюс ко всему этому есть даже детское кафе "Вкусландия", где ребятам, помимо основного меню, предложат еще пиццу или необычайно вкусный десерт. Кстати, здесь же для детей проводят мастер-классы, на которых они сами могут научиться печь блины или пряники.

60 тысяч пирожных приготовили в отеле "Дюны золотые" в сезоне 2018 года

Помимо "обязательной" программы питания в семейных отелях есть еще и "произвольная". И представлена она обычно в барах. В отеле "Дюны золотые" их два: один возле бассейна, второй прямо на пляже.

В полуденную летнюю жару такие "промежуточные станции питания" - просто спасение: не нужно бежать в кафе или возвращаться в номер, чтобы выпить прохладного кваса или лимонада или перекусить какими-нибудь легкими закусками. При этом бар на пляже в комфорте ничуть не уступает обычному кафе: здесь также установлены удобные столики и кресла под большими, яркими зонами. Так что можно не только вкусный семейный полдник у моря устроить, но и организовать романтический ужин на закате под шум морской волны.

- Наши бармены - люди творческие и поэтому обычный поход в бар за коктейлем может превратиться в увлекательное шоу. Смотреть на то, как ребята смешивают оригинальные коктейли - это все равно, что наблюдать за артистом во время интересного представления. К тому же делают они все это не только красиво, но и очень быстро, - говорит директор отеля Сергей Мишарин.

Словом, выбрав "все включено", любители пляжного отдыха точно не прогадают и голодными не останутся!