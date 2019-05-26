Новости

"Краснодар" остался на третьем месте в чемпионате России 15:55
Патриарх Кирилл подчеркнул важность строительства новых храмов 15:48
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт 15:42
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов 15:34
Мексиканский министр ушла в отставку из-за скандала с задержкой авиарейса 15:31
США начали строительство подлодки нового поколения 15:16
К надгробию Петра I в Петропавловской крепости возложат цветы 15:15
Хакеры атаковали Балтимор при помощи программы спецслужб США 15:05
На фестивале кубанского кваса установили два рекорда 14:58
В Петербурге "Зенит" отметит День города парадом чемпионов 14:53
Захарова прокомментировала угрозы Украины "гамбургскими" санкциями 14:40
Ретроавтомобили проехали маршем по Петербургу 14:30
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре 14:20
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 14:15
После финала "Игры престолов" зрители массово отписываются от HBO 13:59
По Невскому проспекту прошла цирковая колонна во главе с Запашными 13:54
КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив 13:52
Потапова обыграла экс-первую ракетку мира на старте "Ролан Гаррос" 13:50
СК проверит авиаинцидент с рейсом Сургут-Худжанд 13:42
В Подмосковье таксист открыл стрельбу у магазина 13:38
Умер актер из "Анжелики" и "Графини де Монсоро" Пьер Ате 13:30
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении 13:24
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео 13:14
Смерч над ростовским водохранилищем сняли на видео 12:54
В День основания Петербурга возложат цветы к Медному всаднику 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
26.05.2019 14:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На фестивале кубанского кваса установили два рекорда

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В станице Староминской Краснодарского края прошел фестиваль кубанского кваса, на котором поставили два рекорда российского масштаба.

Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
Ретроавтомобили проехали маршем по Петербургу

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, организаторы установили самый вместительный стакан для освежающего напитка - объемом 5,2 тысячи литров. Кроме того, 5260 человек образовали "живую" надпись слова "квас".

Во время фестиваля также прошел турнир по армрестлингу, десантирование парашютистов, чемпионат по бамперболу (футболу в шарах), заезд на садовых тачках. Всего в мероприятии участвовали около шести тысяч человек.

На прошлом фестивале кубанского кваса также не обошлось без рекордов. В 2018-м было установлено достижение мирового уровня, которое занесли в книгу рекордов Гиннеса. Тогда более тысячи человек приняли участие в изготовлении окрошки с квасом.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Александр Беглов заявил о выдвижении на выборы губернатора Петербурга
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
Трамп потребовал честной торговли от Японии
Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста