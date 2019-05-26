На фестивале кубанского кваса установили два рекорда

В станице Староминской Краснодарского края прошел фестиваль кубанского кваса, на котором поставили два рекорда российского масштаба.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, организаторы установили самый вместительный стакан для освежающего напитка - объемом 5,2 тысячи литров. Кроме того, 5260 человек образовали "живую" надпись слова "квас".

Во время фестиваля также прошел турнир по армрестлингу, десантирование парашютистов, чемпионат по бамперболу (футболу в шарах), заезд на садовых тачках. Всего в мероприятии участвовали около шести тысяч человек.

На прошлом фестивале кубанского кваса также не обошлось без рекордов. В 2018-м было установлено достижение мирового уровня, которое занесли в книгу рекордов Гиннеса. Тогда более тысячи человек приняли участие в изготовлении окрошки с квасом.