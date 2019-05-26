В Краснодарском крае около двух лет назад разработали стандарт предоставления туристических услуг по системе "все включено". По данным профильного регионального министерства, за год число отелей, перешедших на такую систему, выросло на 40 процентов.

В конце прошлого года по системе "всю включено" работало более 40 гостиниц и отелей Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсинского района. Их владельцы говорят, что именно такое комплексное обслуживание позволяет максимально загрузить отели в высокий сезон и увеличить этот показатель в межсезонье.

К тому же стоимость размещения в подобных отелях вполне конкурентоспособна. По данным кубанских отельеров, в среднем цена в трехзвездочной гостинице, которая работает по системе "все включено", в пик сезона составляет от 3500 рублей в сутки на человека, в низкий сезон - от 1800 рублей.

Главное же, что, выбрав эту систему, гость на протяжении всего отпуска уже ни о чем не заботится.

- Принцип "все включено" - это способ провести отпуск у моря одновременно насыщенно, безопасно и недорого. Близость моря, собственный пляж, шведский стол и развлекательные программы - это универсальная формула успешного семейного отдыха! Мы с радостью готовы предоставить такой комплекс услуг нашим гостям, - говорит руководитель отдела бронирования Людмила Сычева.

Первый и обязательный пункт программы"все включено" - проживание в комфортных и удобных номерах. Гости еще на этапе бронирования могут выбрать вариант, подходящий именно их семье: кто-то хочет номер с видом на детскую площадку, чтобы можно было приглядывать за ребенком, кому-то обязательно наличие кондиционера, а для кого-то определяющим станет Wi-fi. Пожелание гостя - закон!

Второе слагаемое - полноценное питание в отеле. Владельцы некоторых отелей предоставляют своим гостям основное трехразовое питание и возможность получить дополнительный десерт за отдельную плату. В отеле "Дюны золотые" пошли чуть дальше. Помимо завтрака, обеда и ужина по системе "шведский стол" гости могут перекусить и выпить кофе, сока или лимонада в барах у бассейна и на пляже. А для маленьких постояльцев местные повара составили отдельное детское меню с затейливо оформленными блюдами и свежайшими десертами. Для юных гостей есть безглютеновая и безказеиновая диета.

Еще одна составляющая отдыха по системе "все включено" - возможность пользоваться бассейнами и обустроенным морским пляжем. На территории отеля "Дюны золотые" бассейна сразу два: взрослый - глубиной 170 сантиметров и детский - 60. Буквально в трех минутах от жилых коттеджей - охраняемый пляж со спасателями и медсестрой. Лежаки, зонтики и пляжные полотенца, конечно же, прилагаются.

Ну и какой же на отдых без развлечений? В отелях, работающих по систему "все включено", этот пункт - забота не гостя, а сотрудников. Постояльцу достаточно доехать до отеля и зарегистрироваться, а дальше ему предложат разнообразный отдых на самый любой вкус и возраст. В отеле "Дюны золотые" для этого есть несколько авторских программ анимации для детей и взрослых, открыты творческие мастерские, детский парк "DюноLэнд", спортивные площадки и масса других разнообразных развлечений.

- Наша задача - не дать гостям заскучать и сделать их отпуск максимально ярким и приятным. Поэтому территория отеля подобна небольшому городку, в котором можно найти все необходимое: от кафе и бара до курсов йоги, - заключает Сычева. Гостю лишь остается сделать выбор и постараться везде успеть!