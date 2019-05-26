Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов. Такие предупреждения появились в некоторых столичных отделениях кредитной организации.

Речь идет о том, что клиент, прежде чем вставить карту, должен убедиться, что предыдущий пользователь завершил свою операцию. Для этого достаточно прочитать, что написано на экране. Если банкомат продолжает работать с предыдущим запросом, нужно нажать красную кнопку для отмены, говорится в инструкции Сбербанка, которую цитирует "Эхо Москвы".

Появление таких предупреждений могло стать реакцией на сообщение о новом виде мошенничества с банкоматами. Об этом писал "Коммерсант". По данным издания, в случае использования нового алгоритма злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд. Если в это время следующий клиент успеет вставить свою карту (часто именно так и происходит), то с нее будут списаны средства по запросу предыдущего пользователя.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, комментируя эту информацию, уточнял, что проблема связана не с уязвимостью банкоматов, а с недостаточной внимательностью клиентов. По словам Кузнецова, которые приводил "Интерфакс", банк принял меры по предотвращению подобных инцидентов.