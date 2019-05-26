Наступившая неделя будет предельно насыщенной для поклонников летающего мяча. Начиная со вторника, ежедневно вплоть до воскресенья наши сборные будут играть в рамках предварительного раунда Лиги наций.

Женская сборная уже перебазировалась из Бразилии в столицу Турции Анкару, где 28-30 мая проведет матчи второго этапа с Германией, Японией и хозяйками.

В Бразилии россиянки выступали резервным составом, который нельзя назвать даже вторым по силе. Все ведущие исполнители остались на базе в Новогорске, не полетел в Южную Америку и главный тренер Вадим Панков. Действиями малоопытных игроков, большинство из которых провели свои первые официальные матчи за национальную дружину, руководил ближайший помощник Панкова Александр Красильников.

Девушек можно поздравить с победой над Китаем (3:1). Правда, команда проиграла Доминиканской Республике (1:3) и Бразилии (0:3), но такой исход был в определенной степени предсказуемым.

И нет никакой беды в том, что россиянки пока занимают 12-е место из 16 участников Лиги наций. Серьезных спортивных задач на этот турнир не ставится. Лидируют с абсолютно одинаковыми показателями (вплоть до соотношения мячей) Турция и США.

Мужская сборная с новым главным тренером Туомасом Саммелвуо в среду вылетает в Сербию, где 31 мая - 2 июня сыграет в рамках первого этапа Лиги наций с Францией, Японией и хозяевами. Наша команда намерена биться за попадание в "Финал шести".