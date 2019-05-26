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Рубрика: Спорт

Ежедневно на подаче

На этой неделе наши сборные проведут сразу шесть матчей в Лиге наций
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
Наступившая неделя будет предельно насыщенной для поклонников летающего мяча. Начиная со вторника, ежедневно вплоть до воскресенья наши сборные будут играть в рамках предварительного раунда Лиги наций.

Женская сборная уже перебазировалась из Бразилии в столицу Турции Анкару, где 28-30 мая проведет матчи второго этапа с Германией, Японией и хозяйками.

В Бразилии россиянки выступали резервным составом, который нельзя назвать даже вторым по силе. Все ведущие исполнители остались на базе в Новогорске, не полетел в Южную Америку и главный тренер Вадим Панков. Действиями малоопытных игроков, большинство из которых провели свои первые официальные матчи за национальную дружину, руководил ближайший помощник Панкова Александр Красильников.

За женскую сборную по волейболу дебютирует 16-летняя связующая

Девушек можно поздравить с победой над Китаем (3:1). Правда, команда проиграла Доминиканской Республике (1:3) и Бразилии (0:3), но такой исход был в определенной степени предсказуемым.

И нет никакой беды в том, что россиянки пока занимают 12-е место из 16 участников Лиги наций. Серьезных спортивных задач на этот турнир не ставится. Лидируют с абсолютно одинаковыми показателями (вплоть до соотношения мячей) Турция и США.

Мужская сборная с новым главным тренером Туомасом Саммелвуо в среду вылетает в Сербию, где 31 мая - 2 июня сыграет в рамках первого этапа Лиги наций с Францией, Японией и хозяевами. Наша команда намерена биться за попадание в "Финал шести".

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