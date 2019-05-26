СМИ: Турция поставляла оружие сирийским повстанцам

Турция отправляла оружие сирийским повстанцам в Идлибе для помощи в сдерживании наступления правительственные войск САР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей сирийской оппозиции и источники в повстанческих группировках.

Отмечается, что Анкара нарастила поставки после того, как не смогла убедить Москву прекратить поддержку сирийских властей, чтобы предотвратить поток беженцев в Турцию. Когда именно состоялись переговоры России и Турции, при этом не указывается.

Одновременно Турция выразила готовность сохранить свое влияние на северо-западе Сирии и усилить присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения с Россией о зоне деэскалации.