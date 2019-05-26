В минувшие выходные жители ЕС определяли состав Европарламента на 2019-2024 годы. Всего в 28 странах - членах объединения граждане ЕС избрали 751 депутата. Одной из главных интриг оказался вопрос удержания ключевыми традиционными европейскими партиями своих позиций в парламенте, а также способность набирающих популярность "евроскептиков" расширить присутствие в европейском заксобрании.

Предварительные итоги выборов появлялись по мере закрытия избирательных участков в различных странах ЕC. На момент подписания номера стали известны лишь некоторые предварительные данные экзитполов.

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов одерживает победу в Германии. Им удалось набрать около 28% голосов. На втором месте расположились "зеленые", получившие поддержку 22% проголосовавших. Социал-демократическая партия Германии (15,5% голосов) оказалась на третьем месте, потеряв около 12% по сравнению с предыдущими выборами. Глава социал-демократов Андреа Налес такие результаты уже назвала "крайне разочаровывающими" для своей партии.

А вот "евроскептики" из "Альтернативы для Германии", набрав чуть более 10%, существенно улучшили собственный результат пятилетней давности, когда у них было 7% голосов. У "Левых" и либеральной Свободной демократической партии - по 5,5%.

Во Франции победу, как и 5 лет назад, одержала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая набрала почти 25% голосов. На втором месте расположилась партия президента Эмманюэля Макрона "Вперед, республика" с 22%. Итоги голосования во Франции г-жа Ле Пен уже предложила считать вотумом недоверия нынешнему главе республики.

Во Франции победу одержала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение"

В Австрии побеждает Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца. По предварительным данным, ей удалось заручиться поддержкой 35% проголосовавших. Социал-демократическая партия набирает 24%, на третьем месте с результатом 18% расположилась правая Австрийская партия свободы.

В Нидерландах лидирует левая Партия труда Франса Тиммерманса - она получит 5 из 26 мандатов, полагающихся Нидерландам. Консерваторы действующего премьера Марка Рютте занимают второе место. А вот лидировавший в опросах правый "Форум за демократию" в итоге получил около 11% голосов, что соответствует двум мандатам в Европарламенте.

В Греции победу одерживает оппозиционная консервативная партия "Новая демократия", получившая более 30% голосов, а правящая СИРИЗА набрала лишь около 24%. Правоцентристская Коалиционная партия Финляндии получила чуть более 20% голосов избирателей после обработки 47,5% бюллетеней. Такой результат позволяет партии рассчитывать на 3 депутатов в Европарламенте. Рекордной за последние годы оказалась явка на выборах в Европарламент - по предварительным данным она составила 51%.