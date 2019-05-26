У берегов Японии столкнулись два грузовых судна. Четыре моряка числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агенство Kyodo.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье водах Тихого океана к востоку от побережья Японии - в 12 километрах от города Инубосаки в префектуре Тиба.

Одно из судов в результате столкновения затонуло. Сообщается, что на его борту во время инцидента находились пять членов экипажа, четверо из них в настоящее время числятся пропавшими без вести.

В береговой охране подчеркнули, что в районе столкновения была ограниченная видимость - ночью стоял густой туман.