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26.05.2019 18:00
Рубрика: Экономика

Отчет пошел

У граждан есть семь дней, чтобы рассказать о счетах за границей
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
У россиян остается неделя на то, чтобы предоставить в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о движении средств по счетам и вкладам, открытым в иностранных банках. Крайний срок подачи сведений за 2018 год - 1 июня, напоминают в ФНС.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

По Закону "О валютном регулировании и валютном контроле" отчитываться о движении средств по зарубежным счетам обязаны только резиденты. К ним относятся граждане России. Исключение - обладатели российского паспорта, которые проводят за пределами страны более 183 дней в году. Они могут не выполнять основные обязанности валютного резидента.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Минфин разъяснил, что включается в налог с дохода от сдачи жилья

Предоставить отчет можно лично, через уполномоченного представителя, заказным письмом с уведомлением по почте. Еще один вариант - воспользоваться сервисом "Личный кабинет" на сайте ФНС. Средства защиты информации гарантируют соблюдение налоговой тайны. Документ, подписанный электронной подписью, которую можно получить в том же "Личном кабинете" в разделе "Профиль", признается равнозначным отчету на бумаге, подписанному собственноручной подписью налогоплательщика.

Налоговой службе такие сведения нужны, поскольку налоговые резиденты РФ признаются плательщиками НДФЛ как по доходам от источников на территории России, так и по доходам, источниками которых территория России не признается, говорит Наталья Бокова, эксперт компании СКБ Контур. Конечно, со многими странами заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, но это не означает изменения статуса плательщика на неплательщика.

Отчет можно подать лично, через представителя, по почте или онлайн

Россияне могут иметь счет в банке любой страны. Специального разрешения не нужно. Действует лишь требование в течение месяца уведомлять налоговую об открытии или закрытии счета, а также отчитываться о движении денег на нем. Раньше игнорирование этой обязанности могло сойти с рук. Однако сегодня со многими странами есть договоренность об обмене налоговой информацией. Поэтому сведения о счетах и движении средств на них станут известны российским налоговикам. Скрывать что-то нежелательно и бессмысленно, указывает Бокова. Штрафы за несообщение об открытии счета и о движении средств невелики - несколько тысяч рублей, но налоговики рассматривают операции по незадекларированным счетам как незаконные, а это уже штраф от 75 до 100 процентов суммы операции, то есть фактически конфискация.

Технологии

ЗАГС в смартфоне

Федеральная налоговая служба запустила мобильное приложение, которое позволяет проверять записи в Едином реестре ЗАГС.

Запрос делается через сканирование QR-кода на свидетельстве, после чего он автоматически направляется в центр обработки данных налоговой службы. Приложение бесплатное и доступно, как пользователям устройств на базе операционной системы iOS, так и девайсов на базу Android.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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