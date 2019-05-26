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26.05.2019 16:21
Рубрика: В мире

Украинцу грозит тюрьма за убийство итальянского репортера на Донбассе

Текст: Нива Миракян (Рим)

На громком процессе в Италии по делу о гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова под минометным обстрелом под Славянском в мае 2014 года прокурор потребовала приговорить бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 17 годам тюремного заключения.

По версии обвинения, машина, где находились Миронов и Роккелли, была целенаправленно обстреляна - сначала огонь открыли из автоматического оружия, а затем из миномета. На то, что огонь вели с позиций, где дислоцировались украинские военные, указывают показания чудом выжившего во время атаки французского журналиста Вильяма Рогелона. Тот находился в одном с итальянцем и россиянином автомобиле. Кроме того, во многом восстановить цепочку событий трагического дня следствию помогли последние фото и видео, сделанные Роккелли.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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29-летний Виталий Маркив, который одновременно является гражданином Италии, был арестован правоохранительными органами спустя три года после трагедии, когда приехал навестить вместе с женой живущую в Болонье мать. С этого момента украинец содержался под арестом. Правда, в январе после неудачной попытки побега его перевели в другую тюрьму.

Свою причастность к гибели репортеров Маркив отрицает, прячась за спиной украинских властей, называющих этот трагический эпизод ничем иным как "происшествием военного времени" и всячески пытающихся обелить бойца ВСУ. Так, в заседании суда, состоявшемся в середине мая, принял участие глава МВД Украины Арсен Аваков и выступил исполняющий обязанности командующего Нацгвардией Украины Николай Балан. В 2014 году он был одним из командиров подразделений в штабе операции киевских силовиков под Славянском. Согласно его показаниям у бойца добровольческого батальона Маркива не было доступа к тяжелому вооружению, которое применялось при обстреле.

На данный момент Виталий Маркив остается единственным обвиняемым по этому резонансному делу. Однако не исключено, что в ближайшее время компанию ему составит один из руководителей Нацгвардии (его имя пока не озвучивается), который непосредственно командовал Маркивом. Как сообщают местные СМИ, прокурор Павии Дзаночелли уже подал соответствующий запрос о возбуждении дела против еще одного украинца.

Судебное разбирательство по факту гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова продвигается поистине с рекордными для Италии темпами. На этом всячески настаивают родители итальянца и представители местной прессы, для которых своевременное наказание человека, убившего их коллегу по цеху при выполнении своих профессиональных обязанностей, не только дело принципа, но и чести. Очередное заседание суда совпало с пятой годовщиной гибели Андреа Роккелли в его родной Павии. Ожидается, что вердикт первичной судебной инстанции будет объявлен уже 12 июля 2019 года.

В мире Европа Италия В мире экс-СССР Украина Нападения на журналистов
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