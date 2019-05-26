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26.05.2019 21:45
Рубрика: Спорт

Фигуры в порядке

В финале первого этапа Гран-при ФИДЕ сыграют россияне Грищук и Непомнящий
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
В понедельник в Москве стартует финальная партия первого этапа Гран-при ФИДЕ по шахматам с призовым фондом 130 тысяч евро. За титул победителя будут сражаться российские гроссмейстеры Александр Грищук и Ян Непомнящий.
Один из лидеров сборной России Ян Непомнящий сражается за победу на первом этапе Гран-при ФИДЕ в Москве. Фото: РИА Новости Один из лидеров сборной России Ян Непомнящий сражается за победу на первом этапе Гран-при ФИДЕ в Москве. Фото: РИА Новости
Один из лидеров сборной России Ян Непомнящий сражается за победу на первом этапе Гран-при ФИДЕ в Москве. Фото: РИА Новости

В полуфинале Грищук одолел американца Хикару Накамуру. Первую партию шахматисты сыграли вничью, а во второй российский мастер одержал победу на 54-м ходу.

Интересно, что на московском этапе Грищук три решающие победы одержал белыми фигурами - в классических шахматах над соотечественником Сергеем Карякиным в первом раунде и над Накамурой, а также над американцем Уэсли Со во втором круге.

"Секрет моих побед белым цветом заключается в том, что во всех трех партиях у меня по дебюту получались приятные позиции, - цитируют Грищука информационные агентства. - И я стараюсь использовать свои возможности. Создаю ли я трудности в дебюте для соперников? Не знаю, это надо уже спрашивать у них. И три раза у меня получилось удачно - сначала в дебютах, а потом и по ходу партий".

Фото: РИА Новости
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Что касается Непомнящего, то ему пришлось играть тай-брейк с поляком Радославом Войташеком. Первые пять партий противостояния шахматистов завершились вничью, а в шестой партии, проходившей в укороченном формате, победил Непомнящий.

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов в беседе с корреспондентом "Р-Спорт" назвал большим успехом выступление наших гроссмейстеров.

"У хоккеистов выиграть не получилось, зато в шахматах у нас полный порядок. Мы гордимся тем, что в турнире Гран-при будет российский финал и лидеры нашей сборной показали такой блестящий результат". Я думаю, что шансы у Александра и Яна в финале равны - пятьдесят на пятьдесят, - добавил собеседник агентства. - И самое главное, что победителем турнира в Москве станет российский гроссмейстер. Это хороший старт наших ребят в серии турниров Гран-при ФИДЕ".

Напомним, что всего серия Гран-при будет состоять из четырех турниров: Москва, Юрмала и Рига (с 11 по 25 июля), Гамбург (с 4 по 18 ноября) и Тель-Авив (10-24 декабря 2019 года).

На этих этапах сильнейшие шахматисты мира будут бороться за выход в турнир претендентов (путевки получают два лучших игрока) и общий призовой фонд в размере 800 тысяч евро.

Спорт Шахматы
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