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26.05.2019 18:11
Рубрика: Экономика

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В Госдуме предлагают автоматически удалять аккаунты умерших
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
Если в течение года аккаунт в соцсетях не используется, его должны автоматически удалять.
Высоцкого не стало 39 лет назад, а у него в сети 80 тысяч подписчиков. Фото: facebook.com/vysotsky Высоцкого не стало 39 лет назад, а у него в сети 80 тысяч подписчиков. Фото: facebook.com/vysotsky
Высоцкого не стало 39 лет назад, а у него в сети 80 тысяч подписчиков. Фото: facebook.com/vysotsky

С такой инициативой выступает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

На первый взгляд, кому мешают такие странички? Однако, как пояснил в беседе с корреспондентом "Российской газеты" автор инициативы, существует целая проблема с аккаунтами умерших людей. "Я называю соцсети самой массовой общественной организацией. Сегодня там ежедневно присутствуют на менее 70 миллионов россиян. Но при этом в отечественном сегменте популярных социальных сетей находятся странички людей, которые уже ушли из жизни. Таких страничек порядка миллиона", - отмечает депутат.

Фото: iStock
Можно ли найти мошенников, взламывающих почту и аккаунты

Чем же они так опасны? По его словам, ими зачастую пользуются мошенники: "Разные случаи бывают. Самые распространенные - мошенники узнают пароли неиспользуемых страничек, меняют фотографии на свои, особенно если внешне похожи, и начинают втираться в доверие, например, к девушкам. Потом обворовывают их или их жилье и исчезают в неизвестном направлении. Найти таких преступников практически невозможно. Они ведь прикрываются именами реально существовавших людей".

Сергей Вострецов предлагает регулировать эту проблему следующим образом: если страница перестала работать (то есть там нет никакой заметной активности) три месяца ее блокируют. А через год она автоматически должна удаляться из сети.

При этом Вострецов подчеркивает, что проблема с аккаунтами умерших граждан, конечно же, крайне деликатная.

И прежде всего у родственников покойных должна присутствовать социальная ответственность за публичные странички своих родных. Ее, кстати, можно прописать в Гражданском кодексе.

По словам парламентария, за границей распространено, что после смерти человека в интернете остаются открытые им странички. "Это такие страницы памяти, которые ведут родственники, друзья умершего. Но они и обозначаются как именно страницы памяти человека, которого уже нет в живых", - поясняет Сергей Вострецов. По его словам, все это легко делается.

Продолжают жить страницы известных людей. "И в России, кстати, тоже есть аккаунты ушедших знаменитостей, - рассказывает депутат. - Это все очень хорошо. Но давайте внедрять практику обозначения страниц ушедших, если их захотят вести родственники, или удаления таких аккаунтов представителями соцсетей, если после года бездействия страницы на нее никто не заявил своих прав". И также - автоматически - после года бездействия следует удалять различные электронные кошельки, которые представляют еще больший соблазн для мошенников, желающих обогатиться за счет доверчивости людей.

Экономика Отрасли Связь Законодательная власть Госдума
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