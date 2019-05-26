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26.05.2019 18:58
Рубрика: В мире

Таможня взяла добро

При пересадке в Афинах у россиянина изъяли 800 тысяч долларов, несмотря на полученную в Москве декларацию
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
Власти Греции изъяли у гражданина России, летевшего в Стамбул транзитом через Афины, 800 тысяч долларов. Крупную сумму денег россиянин задекларировал еще в Москве. Однако заполненные документы не удовлетворили греческих таможенников. При этом они сослались на европейские правила, согласно которым иностранные граждане или граждане европейского сообщества, возвращающиеся из третьих стран, обязаны декларировать суммы свыше 10 тысяч евро. Это правило распространяется также на транзитную зону, где, собственно, и возникли проблемы у россиянина.

Как оказалось, он должен был еще раз задекларировать деньги, поскольку покинул салон самолета. Однако в афинском международном аэропорту на этот счет нет ни объявлений, ни указателей, ни "красных" и "зеленых" коридоров. То есть россиянин должен был бы сам догадаться, что ему следует делать: а именно, найти сотрудника аэропорта, который помог бы ему разыскать таможенника (их обычно не бывает в транзитной зоне), чтобы уже тот разбирался с оформлением документов.

Фото: Хабаровская таможня
Хабаровчанка лишилась десяти тысяч долларов на таможне

По словам адвоката Янниса Лаврентиадиса, его клиент не скрывал деньги и честно ответил на вопрос, что находится в его сумке, когда его попросили пройти контроль безопасности. Проблема возникла из-за того, что россиянина никто не проинформировал о необходимости еще раз заполнить документы, подчеркнул юрист. "Этот человек не собирался выходить в Греции, он находился в транзитной зоне и летел дальше в Стамбул. Я могу показать его декларацию, она у меня есть в наличии, в оригинале. Он ни от кого ничего скрывать не собирался, ничто тайно провозить не собирался", - пояснил адвокат. "Фактически любой добропорядочный гражданин третьей страны может оказаться в такой ситуации", - добавил Лаврентиадис.

В итоге, хотя россиянин смог продолжить полет, вся перевозимая им сумма была конфискована. Как отметил его адвокат, будут предприняты определенные юридические действия, чтобы вернуть эти деньги, или хотя бы их большую часть, поскольку греческая сторона уже заявила, что намерена наложить на них штраф в размере 25 процентов. "Нам дали 15 дней, чтобы мы предоставили всю необходимую документацию, которая объясняет происхождение этих денег. Мы ее готовим и предоставим. Думаю, что основная часть денег будет возвращена, я на это надеюсь", - отметил Лаврентиадис.

В Греции злоумышленники отсылают электронные письма от имени полиции

По его словам, риск потерять 200 тысяч долларов довольно велик, поскольку в мае 2017 года в аналогичной ситуации французский суд признал правомерным наложение штрафа на владельца денег. Однако юрист не собирается сдаваться. "Если штраф все-таки будет наложен, мы будем его оспаривать в судах, потому что нигде не было указателей, что надо пройти через таможенный осмотр и что надо задекларировать эти деньги, - заявил Лаврентиадис агентству ТАСС. - Ведь вступая в самолет или на корабль, который находится под греческим или европейским флагом, вы там тоже не найдете представителей таможни, а самолеты и корабли также являются европейской территорией, исходя из международных законов".

В мире Европа Греция
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