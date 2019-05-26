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26.05.2019 17:31
Рубрика: Культура

В Москве представили сборник "С китайской сказкой - круглый год"

Текст: Евгений Шестаков


Сказок много не бывает. Тем более сказок китайских. Но сборник "С китайской сказкой - круглый год", чья презентация состоялась в Московском драматическом театре "Человек", безусловно, войдет в число самых необычных изданий о народном фольклоре Поднебесной.

Ведь импульсом для его создания стала коллекция народной игрушки, собранная за долгие годы, проведенные в Китае, старшим научным сотрудником ГМИИ имени Пушкина Ириной Захаровой.

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО
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По ее словам, многие сюжеты этих игрушек были ей не понятны, и у нее возникло желание разобраться, выяснить, что же хотели донести китайские мастера. Предметы из коллекции, приобретенные в ходе поездок по провинциям и городам Китая, в итоге стали иллюстрациями к сборнику. Спрашивали Ирину Захарову журналисты и о ее любимых сказках. Поскольку ответ - такие произведения выделить невозможно, никого не удовлетворил, автор сообщила, что в числе ее любимых - произведения, связанные с китайским Новым годом.

Кстати, сказки в сборнике расположены по календарному принципу, в соответствии с древним циклом, по которому жили китайцы. Таким образом, переходя от одной сказки к другой, можно пролистнуть календарь.

Впрочем, понятие "сказка" в книге весьма условное. Например, "Сказка об иероглифе "счастье" начинается с рассказа о том, почему иерголиф "фу", что в переводе с китайского означает "счастье", китайцы вешают дома вверх ногами. А пишется этот иерголиф по традиции на листе красной бумаги в форме ромба. Или, скажем, авторы включили в сборник сказку о том, как праздник середины осени в Китае связан с зайцем - тем самым "зайкой сереньким", который часто встречается в русских стихах и песенках.

Так что книга "С китайской сказкой - круглый год" (перевод с китайского В.Ю. Захарова и литературный пересказ И. В. Захаровой, как значится на обложке) куда ближе по жанру к страноведческой притче, дающей возможность детям совершить путешествие в Поднебесную, узнать традиции страны через ее праздники и народные игрушки.

На презентацию сборника пришли представители посольства Китая и китайские журналисты, говорившие об удивительной аутентичности издания, понимании его авторов культуры и жизненных ценностей Поднебесной. Что не удивительно: многие из собранных в книге сюжетов традиционно являются поучительными примерами для воспитания китайской молодежи.

Культура Литература В мире Восточная Азия Китай
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