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26.05.2019 22:35
Рубрика: Власть

В предварительном голосовании "ЕР" участвовали 1,5 млн человек

Текст: Татьяна Замахина
"Единая Россия" "не промахнулась", решив использоваться предварительное голосование в своей политической практике. Об этом заявил премьер-министр РФ, лидер "единороссов" Дмитрий Медведев после завершения предварительного голосования по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В результате этой процедуры будут определены кандидаты от партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления.

- Это испытание на прочность, демонстрация политических навыков, - заявил Дмитрий Медведев. Говоря о тенденциях предварительного голосования, он назвал активное участие молодежи. 38% участников процедуры менее 35 лет - в "ЕР" это назвали рекордом.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
"Единая Россия" проводит отбор кандидатов на выборы на 2,8 тыс. участках

- Партия обновляется, что, конечно, очень важно, чтобы партия занимала устойчивое положение в политической жизни нашей страны, - сделал вывод председатель "ЕР". Еще одна тенденция - новые возможности, связанные с электронным голосованием. Зарегистрировавшиеся предварительно избиратели могли проголосовать за своих кандидатов онлайн. Дмитрий Медведев назвал это "обкаткой" технологий, которые могут быть использованы в избирательной практике.

Среди других новшеств нынешнего отбора кандидатов Медведев назвал проект "ПолитСтартап". Он отметил, что данная программа помогла "определить лидеров, помогла им лучше, аргументированнее отстаивать свою позицию, донести ее до восприятия граждан нашей страны".

- Мы не промахнулись, когда стали использовать предварительное голосование в своей политической практике, - подвел итоги Медведев. Когда новинку только внедряли, "основной вопрос был в том, придут ли люди", заметил он. Однако, продолжил лидер "единороссов", практика показала, что предварительное голосование - важный институт, который помогает партии сформировать свою позицию и разъяснить избирателям, чем будут заниматься кандидаты, если получат мандат доверия.

"Единой России" данная процедура, по словам Медведева, дает возможность откорректировать свою повседневную работу на всех уровнях - от муниципального до правительственного.

- Это важно, чтобы мы и дальше эффективно строили нашу политическую систему и создавали благополучное общество, резюмировал он. И пожелал будущим победителям предварительного голосования успехов 8 сентября.

Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сообщил предварительные данные о явке по состоянию на 20:00 по московскому времени. По всем уровням выборов это 9,35% от общего числа избирателей регионов, где проходил отбор. Таким образом, свои голоса отдали порядка 1,5 млн избирателей. Наиболее высокие результаты явки показали республика Тыва (19,57%) и Карачаево-Черкесская республика (18,22%).

- Такая явка демонстрирует высокий интерес людей к процедуре и их стремление определить для себя лучших кандидатов, которые будут баллотироваться от партии на выборах 8 сентября, - отметил Турчак.

На сентябрьских выборах в Москве можно будет проголосовать онлайн

Он сообщил, что поступило около 40 сообщений о нарушениях. "Наибольшее количество сообщений зафиксировано в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. По каждому из обращений проводится проверка. Но можно с уверенностью сказать, что нарушения несущественны и не могут повлиять на итоги голосования", - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

В предварительном голосовании "Единой России" было зарегистрировано 4 503 кандидата, добавил он. Далеко не все они члены партии. Таковых - 56%, при этом беспартийные - 44%.

Секретарь Генсовета также заявил, что итоги голосования все регионы должны подвести до 28 мая включительно. А в июне-июле пройдут конференции региональных отделений "Единой России", на которых будут утверждены списки кандидатов от партии на выборы в сентябре.

Турчак обратился к секретарям региональных отделений с призывом внимательно следить, чтобы в партийных списках оказались именно те, кто победил в предварительном голосовании.

Отметим, что "Единая Россия" - единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. В рамках этой процедуры она предоставляет им возможность донести до людей свою программу, попробовать свои силы в дебатах. К претендентам предъявляются довольно серьезные требования. К примеру, они не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. Участников голосования также касаются новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"
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