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Рубрика: Экономика

Завтрак туриста

В России откроют новые маршруты для путешественников
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
Ростуризм запускает проект "Национальные брендовые маршруты" для привлечения российских и иностранных туристов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суть проекта - в поддержке активных регионов, которые стараются создать свой турпродукт. Им предоставят "экспертизу и практическую поддержку по развитию как действующих, так и совершенно новых туристических маршрутов до уровня не ниже мировых аналогов", отмечают в Ростуризме. Как пояснили "РГ" в ведомстве, будут оцениваться маршруты, рассчитанные на разные целевые аудитории российских или иностранных туристов. Один из главных критериев - "продаваемость".

Фото: milos-muller / istockphoto
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Денег регионам не дадут - проект назван одной из мер нефинансовой поддержки. Привлекать будут профессиональное туристское сообщество. Для этого создается экспертный совет при Ростуризме. Войдут в совет представители Ассоциации туроператоров России (АТОР), Российского союза туриндустрии (РСТ), Русского географического общества. По замыслу, сначала в регионы будет выезжать специальная рабочая группа экспертов для тестирования маршрутов. Здесь же дадут рекомендации регионам по выбору приоритетных видов туризма и по совершенствованию турмаршрутов. Затем одобренные маршруты будут продвигать на внутреннем и внешнем рынках с помощью маркетологов и других специалистов совместно с крупнейшими агрегаторами и поисковыми системами.

Поддержать начинания регионов по созданию привлекательного турпродукта в России пытались уже неоднократно. С десяток брендовых межрегиональных маршрутов уже действуют. Среди них, например, "Великий шелковый путь", проходящий по территории Северо-Кавказского федерального округа, "Серебряное ожерелье России", охватывающий регионы Северо-Запада страны и "Золотое кольцо". Однако пока широкой известностью, кроме последнего маршрута, ни один другой не обладает.

Ростуризм поддержит регионы, которые активно стараются создавать оригинальные туристические маршруты

Оказывается поддержка регионам и в создании туристкой инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы развития туризма. Средства направляются на подведение инженерных коммуникаций, благоустройство территорий в рамках туристских кластеров. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, кластеры будут учитываться, потому что для привлечения туристов нужна инфраструктура.

Экономика Туризм Правительство Минкультуры Ростуризм Развитие туризма в России
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