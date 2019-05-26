В магазинах станет меньше ценников. Минпромторг подготовил проект постановления, вносящий изменения в правила продажи отдельных видов товаров.

Суть предлагаемых нововведений в том, что продавцам разрешат использовать единый ценник для одного наименования товара в ассортименте. Так, например, продукция одного производителя с одним наименованием и по одинаковой цене, но представленная в различных вариациях, сможет иметь один ценник. Что конкретно имеется ввиду? Выпускает, к примеру, молокозавод "Буренка" термостатный йогурт с разными наполнителями (клубника, вишня, груша, малина, манго и так далее). А продавец решил продавать все эти йогурты по одной цене - скажем, по 50 рублей. Но сегодня существует требование обязательного оформления ценника на каждый вид товара. То есть сколько разновидностей термостатного йогурта стоит на полках, столько и ценников надо. И к каждому виду надо указать: йогурт с малиной, йогурт с клубникой и так далее. Теперь предлагается использовать один ценник, на котором будет указано: йогурт термостатный в ассортименте.

Как пояснили "РГ" в минпромторге, сегодня ассортимент товаров включает в себя от 1,5 тысячи (в магазинах шаговой доступности) до 100 тысяч и более (в крупных гипермаркетах) наименований товаров. Процесс оформления ценников, их ежедневного обновления и актуализации становится трудоемким, затратным, требующим дополнительного персонала и увеличения расходов. А свои расходы торговля, как правило, компенсирует за счет покупателя. Нововведение, по мнению минпромторга, позволит снизить количество бумажных ценников в магазине на 20 и более процентов. Это сократит издержки продавцов в среднем на 2 миллиарда рублей в месяц. Покупателям же будет удобнее: сейчас из-за нагромождения ценников на полках люди часто не могут понять, какой к какому товару относится.

Единые ценники сэкономят магазинам в среднем два миллиарда рублей в месяц

Декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова отмечает, что в наших магазинах не так уж и много товаров, которые продаются по одной цене. Даже из одного ассортиментного ряда продукты могут различаться на 10-20 копеек. Продавцам это выгодно. Покупая те же йогурты, человек захочет попробовать с разными вкусами. И вряд ли его остановит разница в 10 копеек. А магазину - прибыль. Поэтому, если цена различается, единый ценник использовать не получится. Хотя, возможно,продавцы начнут устанавливать единые цены на идентичные товары. Но это опять же, если на ценниках они потратят больше, чем потом получат прибыль.