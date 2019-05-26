Но поскольку Лондону не удалось в срок "развестись" с Брюсселем, британские политики теперь идут на выборы на общих основаниях. А значит, они войдут в существующие в Европарламенте фракции и, соответственно, смогут влиять на процесс формирования нового состава Еврокомиссии и других институтов ЕС. Квота британцев в Европарламенте составляет 73 места - больше только у Германии и Франции.

Британскому обществу, уставшему от неопределенности вокруг выхода из ЕС, сейчас мало дела до общеевропейских проблем. Часть экспертов называют предстоящие выборы косвенным повторением референдума по "брекзиту". Так ли это - вопрос открытый, но результаты голосования, безусловно, могут иметь последствия для британской политики. Накануне выборов прогнозы были неутешительными для традиционных политических сил туманного Альбиона. Во всех соцопросах с огромным отрывом лидировала партия Brexit, которую возглавляет убежденный евроскептик Найджел Фарадж. За нее готов отдать голос каждый третий британец, что позволит ей заметно увеличить свою долю в британской квоте с 14 до примерно 25 мест. Лейбористскую партию и либеральных демократов в разных опросах готовы поддержать примерно по 15-18 процентов избирателей, а "зеленых" и пока еще правящую в Великобритании Консервативную партию - около 10 процентов. Эксперты уверены, что сторонники отвернулись от консерваторов из-за их неспособности довести ситуацию с "брекзитом" до хоть какого-то завершения.