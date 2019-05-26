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Рубрика: В мире

Выборы как референдум

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)

Британским политикам "не светило" участие в выборах в Европарламент, поскольку их страна, как ожидалось, до 29 марта должна была покинуть ЕС и, соответственно, утратить свою квоту в общеевропейском законодательном органе.

Но поскольку Лондону не удалось в срок "развестись" с Брюсселем, британские политики теперь идут на выборы на общих основаниях. А значит, они войдут в существующие в Европарламенте фракции и, соответственно, смогут влиять на процесс формирования нового состава Еврокомиссии и других институтов ЕС. Квота британцев в Европарламенте составляет 73 места - больше только у Германии и Франции.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Партия Brexit рвется в Европарламент. Кто изменит Британию

Британскому обществу, уставшему от неопределенности вокруг выхода из ЕС, сейчас мало дела до общеевропейских проблем. Часть экспертов называют предстоящие выборы косвенным повторением референдума по "брекзиту". Так ли это - вопрос открытый, но результаты голосования, безусловно, могут иметь последствия для британской политики. Накануне выборов прогнозы были неутешительными для традиционных политических сил туманного Альбиона. Во всех соцопросах с огромным отрывом лидировала партия Brexit, которую возглавляет убежденный евроскептик Найджел Фарадж. За нее готов отдать голос каждый третий британец, что позволит ей заметно увеличить свою долю в британской квоте с 14 до примерно 25 мест. Лейбористскую партию и либеральных демократов в разных опросах готовы поддержать примерно по 15-18 процентов избирателей, а "зеленых" и пока еще правящую в Великобритании Консервативную партию - около 10 процентов. Эксперты уверены, что сторонники отвернулись от консерваторов из-за их неспособности довести ситуацию с "брекзитом" до хоть какого-то завершения.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Европарламент Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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