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26.05.2019 20:22
Рубрика: В мире

Прощай, газон

Британцы решились на перемены
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
Туманный Альбион может отказаться от одной из своих наиболее известных в мире традиций - выращивания знаменитого газона. В стране набирает силу организованное рядом общественных организаций движение "за" естественные газоны, где место обычной травы должны занять цветущие растения.

Смысл таких изменений кроется в желании спасти популяцию пчел в Великобритании, в ряде регионов которой за последние десятилетия их вымерло 17 видов, а еще 25 - на грани исчезновения. По некоторым оценкам, исчезновение пчел обходится британской казне ежегодно в 690 миллионов фунтов.

Фото: РИА Новости
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По оценкам специалистов, более 3 миллионов гектаров естественных лугов, пастбищ и садов были уничтожены, в том числе исключительно из эстетических соображений получить тот самый "идеально-зеленый" британский газон. При этом всего на одном "цветущем гектаре" в летний период может произрастать до 6 миллионов цветов, приносящих около килограмма нектара в день - достаточное количество суточной пищи для популяции из 190 тысяч медоносных пчел. По задумке, именно сады с традиционным газоном, коих в Британии насчитывается более 15 миллионов, могут стать тем самым спасением для насекомых, если, конечно, удастся убедить собственников отказаться от вековых традиций. В качестве первого шага таким британцам предлагается принять участие в акции "не коси в мае", в расчете на то, что люди пойдут на уступки хотя бы в месяц самого активного цветения. В конечном итоге, как рассчитывают активисты, по всей стране на смену ровным зеленым коврам из одной лишь только травы должны прийти "пестрящие всеми цветами радуги газоны".

В мире Европа Великобритания Общество Экология
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