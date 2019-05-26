В Воронежской области начали производить гофрокартон по новейшим технологиям. На территории индустриального парка "Масловский" запустили завод "Архбум" - ежегодно он сможет выпускать до 188 миллионов квадратных метров картона. Это предприятие является дочерней компанией Архангельского ЦБК, где на днях в тестовом режиме была запущена крупнейшая картоноделательная машина КДМ-2. Таким образом, комбинат получил дополнительные мощности, дающие ему возможность занять лидирующие позиции на рынке российской упаковки.

- Рынок тарного картона глобален. Техника, лекарства, телевизоры, продукты - все товары нуждаются в упаковке. Интерес к картонной таре растет, весь мир отказывается от пластика, и в России мы тоже наблюдаем эти тенденции, - говорит председатель совета директоров Архангельского ЦБК Хайнц Циннер.

Руководитель также рассказал, что сам по себе картон - это полуфабрикат. Он выпускается в рулонах весом в десятки килограммов. Чтобы превратить этот картон в тару, необходимую для рынка, нужно другое производство. А здесь включаются законы логистики. И физики.

- Транспортировать коробки за тысячи километров - это нерентабельно, ведь по сути придется возить воздух, - говорит Хайнц Циннер. - Поэтому было принято решение разместить новое производство упаковки в Центральном федеральном округе, где сосредоточено большое количество предприятий.

В прошлом году "Архбум" выкупил завод "Европак", базировавшийся в индустриальном парке "Масловский". Это предприятие также специализировалось на производстве тарного картона, но работало на устаревшем оборудовании. За несколько месяцев производственная база была кардинально модернизирована. На каждом этапе производственного цикла уровень автоматизации достиг максимально возможного уровня. Транспортные системы, паллетайзеры, комплексы упаковочной системы были доставлены из Германии и Кореи. Гофроагрегат привезли из Италии, перерабатывающие линии - из Франции, США и Японии.

До конца года на воронежской площадке "Архбум" планируется выпустить 130 миллионов квадратных метров картона. Объем выручки составит 3,5 миллиарда рублей. На проектную мощность завод выйдет в 2020 году, тогда выпуск готовой продукции составит 188 миллионов квадратных метров, общая ее стоимость - 5 миллиардов рублей.

- Это не предел. У нас есть резерв по мощностям, который в перспективе позволит расширить перерабатывающее производство, - говорит генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылев.

Таким образом, синергетический эффект достигается на всех этапах производственной цепочки. Картоноделательная машина, которая сейчас запущена на комбинате, позволит увеличить производство тарного картона на 100 тысяч тонн в год. Вырастет и объем заготовки древесины - на 500 тысяч кубометров в год, что означает и рост числа рабочих мест, и увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

Завод в Воронежской области - это не первое перерабатывающее предприятие в структуре АЦБК. В АО "Архбум" входят также завод в Подольске и Истра-1. В конце этого года запустится Истра-2.

Объем заготовки древесины вырастет на 500 тыс. кубометров в год, что означает и рост числа рабочих мест, и увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней

По оценкам Дмитрия Зылева, инвестиции в воронежский завод окупятся через 5-7 лет. Реализуя этот инвестиционный проект, комбинат использовал собственные средства и открыл кредитную линию.

Дмитрий Зылев отмечает: сейчас рынок упаковки очень конкурентен и преимущества получают в первую очередь производители конечной продукции. Вместе с заводом в Воронежской области, структуры Архангельского ЦБК смогут производить до миллиарда квадратных метров гофрокартона и гофроупаковки. Такие объемы позволят стать лидерами по производству картонной тары в стране.

На "Архбуме" в Воронежской области будет работать 300 человек. Средняя зарплата сотрудников составит 50 тысяч рублей в месяц, что значительно выше среднего дохода по региону. Благодаря высокотехнологичному оборудованию, установленному на площадке, годовая выручка на каждого сотрудника в 2019 году составит 12,5 миллиона рублей, в 2020-м - 18 миллионов рублей.

В производственном цикле нет места ручному труду. Фактически сотрудники выполняют роль операторов, следя за исправностью оборудования и выполнением всех этапов производства. Оно довольно быстрое, так, изготовление шести коробок на линии занимает всего одну секунду.

На площадке можно производить гофрокартон разной плотности и прочности. Например, здесь делают картон, способный выдержать груз весом в 20 килограммов. Но на испытаниях такие материалы получают нагрузку во все 600. Дело в том, что картонная тара используется при перевозке оптовых партий продукции и на практике коробки ставят одну на другую. Соответственно, во время тестирования образцов коробки помещают в условия, максимально приближенные к реальным.

В то же время далеко не всем компаниям нужен картон, способный выдерживать столь высокие нагрузки. Производители легкой, но объемной продукции чаще выбирают картон меньшей плотности, он дешевле. Оборудование "Архбума" позволяет сделать картон именно с теми свойствами, которые нужны конкретному производителю.

Уже сейчас воронежская площадка "Архбума" заключила договоры более чем с 500 крупными компаниями на поставку готовой продукции.