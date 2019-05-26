"Валенсия" обыграла каталонцев в финале Кубка Испании

Обладателем Кубка Испании по футболу стала "Валенсия". В финальном матче "летучие мыши" переиграли "Барселону" - 2:1.

Всего три недели назад каталонцы реально претендовали на так называемый требл - завоевание трех главных клубных титулов. Они досрочно завоевали чемпионский титул, разгромили в первой игре полуфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" и ждали финала Кубка страны. Идеальная ситуация.

Но, потерпев чувствительное поражение в гостях от "Ливерпуля" (0:4) и с треском вылетев из главного еврокубкового турнира, "Барселона" попала в кризис. За сутки до решающей встречи в Кубке Жерар Пике и Лионель Месси на пресс-конференции заявили: результат матча на "Энфилде" до сих пор не дает им покоя.

Что касается "Валенсии", то команда Марселино Тораля выполнила главную задачу на сезон: пробилась в Лигу чемпионов. Но в год столетия клуба "летучим мышам" хотелось чего-то большего. А именно - завоевания трофея. В Лиге Европы их в полуфинале остановил "Арсенал", но в финале Кубка страны "Валенсия" справилась с самой "Барселоной".

- Это мой первый трофей, и я очень счастлив, - признался Тораль. - Футбол так изменчив. Мы неважно начали сезон, но благодаря работе добились своего. И в этом огромная заслуга футболистов и наших болельщиков.

Первый трофей в карьере выиграл не только Тораль, но и Денис Черышев, пропустивший финал из-за травмы. Напомним: полузащитник сборной России выступает за "Валенсию" на правах аренды. Но останется ли он в "Вильярреале", с которым у него есть контракт, - большой вопрос.