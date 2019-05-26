Во Франции призвали "покончить с антироссийской истерией"

Депутат французского парламента от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар призвал "покончить с антироссийской истерией" и нормализовать отношения с Москвой.

Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос парламентария в адрес министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

"Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, - этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? Не пора ли Франции проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией", - говорится в запросе.

Депутат указывает, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы произошедшем "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году завершилось, никаких доказательств сговора Москвы с Дональдом Тармпом найти так и не удалось. При этом, как отмечает Эврар, хотя "вмешательство" формально не было причиной введения санкций ЕС против России, эта история могла повлиять на решение Брюсселя продлить существующие ограничения.

"Если предполагаемое "российское вмешательство" в американские выборы не было единственным мотивом принятия западными державами антироссийских мер, порожденное им подозрение все равно во многом послужило оправданием для санкций ЕС и их продления", - констатировал депутат и призвал отказаться от антироссийских санкций, которые вредят экономике Франции, а также возобновить диалог с Москвой.