Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах Киева потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву.

"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - заявила Захарова, чьи слова приводит РБК.

Напомним, что накануне суд, расположенный в Гамбурге, постановил отпустить украинских моряков, задержанных в конце ноября прошлого года в ходе провокации в Керченском проливе, а также вернуть украинские военные суда.