Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.05.2019,  
13:14
Текст:  Антон Валагин

Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео

Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57. Ролик опубликовала пресс-служба авиабазы Неллис, где базируется необычный F-16.

Фото: YouTube
Видео: Кадеты США провели тест-драйв танка Т-64

Истребитель входит в эскадрилью "Агрессор", изображающую противника на учениях американских летчиков. Костяк эскадрильи составляют старые истребители F-5 времен вьетнамской войны. В связи с появлением у России самолетов пятого поколения было решено добавить в "Агрессор" современный самолет, имитирующий Су-57. Помимо фирменной "пиксельной окраски" на F-16 нанесли крупные бортовые номера красного цвета, используемые в ВКС России. Американский бортовой номер 1220, выполненный черным цветом, расположен рядом.

- Одна из задач подготовки летчиков с использованием "Агрессора" - преодолеть "охотничью лихорадку", нервное напряжение при первой встрече с противником, - рассказал бригадный генерал Роберт Новотны, командующий 54-м авиакрылом. Один из ветеранов ВВС США в этой связи припомнил, что когда впервые встретил в небе советский МиГ-17, то под влиянием эмоций вообще перестал упрввлять своим самолетом.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Дмитрий Филиппов/МО РФ
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 14:15
Ответ на провокации: зачем Иран перебросил С-300 к Персидскому заливу 22.05.2019
Военно-морской дефолт: почему США отложили строительство новой подлодки 20.05.2019
видео
Фото: Пресс-служба Северного флота
Корабли Северного флота отразили воздушный налет "противника" 12:50
Обгоняя ракеты: полет МиГ-31 в ближнем космосе сняли на видео 23.05.2019
Переброска иранских С-300ПМУ2 к Персидскому заливу попала на видео 22.05.2019
истребители
Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Техмаш" выпустил первую партию неуправляемой ракеты "Бронебойщик" 12:37
Су-27 исполнилось 42 года: как "Фланкер" изменил военную авиацию 21.05.2019
Видео: китайский истребитель на огромной скорости врезался в землю 21.05.2019