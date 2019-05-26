Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео

Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57. Ролик опубликовала пресс-служба авиабазы Неллис, где базируется необычный F-16.

Истребитель входит в эскадрилью "Агрессор", изображающую противника на учениях американских летчиков. Костяк эскадрильи составляют старые истребители F-5 времен вьетнамской войны. В связи с появлением у России самолетов пятого поколения было решено добавить в "Агрессор" современный самолет, имитирующий Су-57. Помимо фирменной "пиксельной окраски" на F-16 нанесли крупные бортовые номера красного цвета, используемые в ВКС России. Американский бортовой номер 1220, выполненный черным цветом, расположен рядом.

- Одна из задач подготовки летчиков с использованием "Агрессора" - преодолеть "охотничью лихорадку", нервное напряжение при первой встрече с противником, - рассказал бригадный генерал Роберт Новотны, командующий 54-м авиакрылом. Один из ветеранов ВВС США в этой связи припомнил, что когда впервые встретил в небе советский МиГ-17, то под влиянием эмоций вообще перестал упрввлять своим самолетом.