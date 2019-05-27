Абэ озвучил повестку переговоров с Трампом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом глава японского правительства сообщил в понедельник на пресс-конференции по итогам своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Абэ рассказал, что одной из тем встречи стала ситуация вокруг Северной Кореи. По его словам, Токио и Вашингтон занимают практически "идентичную позицию". Премьер-министр подчеркнул, что готов "без предварительных условий" встретиться с Кимом и обсудить проблему японских граждан, удерживаемых в КНДР. Трамп выразил полную поддержку этой идеи.

Речь идет о гражданах Японии, которые в 1970-ых и 80-ых были задержаны в КНДР. Часть из них позже вернули на родину, судьба остальных неизвестна.