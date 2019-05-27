Адвокаты по назначению получат надбавку за работу в ночное время

Как отметил президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко, примерно 70 процентов адвокатов осуществляют защиту по назначению и в большинстве регионов это является основным источником их дохода.
Термин "по назначению" подразумевает ситуацию, когда адвоката для человека приглашают либо следствие, либо суд. В таких случаях работу защитнику оплатит казна по установленным правительством тарифам.
В прошлом году было принято решение о постепенном повышении тарифов для адвокатов по назначению. Принятое сейчас постановление детально прописывает различные надбавки.
Например, если дело рассматривается присяжными или отнесено к подсудности регионального суда, то за работу в ночное время адвокату в этом году заплатят 2150 рублей, а за один день участия в выходные и праздники, включая ночное время, предусмотрено 2750 рублей. В будущем году ставки вырастут до 2500 рублей за ночное время и до 3100 рублей в выходные.
Если же объем дела составляет более трех томов или подзащитному предъявлено обвинение по трем и более преступлениям, то гонорары в этом году составят 1330 рублей за день. Если по такому делу придется трудиться ночью - то 1825 рублей. Если вызовут в выходные - 2310 рублей.
Если адвокат был занят в течение дня по нескольким уголовным делам, то вопрос об оплате его труда решается по каждому уголовному делу в отдельности. Иными словами, адвоката не смогут нагрузить сразу несколькими делами, а заплатить как за одно, мол, раз день не закончен, то одного гонорара достаточно.
Если же работа затянулась и заканчивать адвокату пришлось уже ночью (допустим, затянулся допрос), то автоматически должны оплатить защиту по ночной ставке.
Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко назвал постановление правительства долгожданным, адвокатура его приветствует.
В целом же предусмотрено повышение гонораров в три этапа. Если без надбавок, то в этом году размер вознаграждения адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению, увеличен до 900 рублей за один рабочий день участия. С 1 января 2020 года гонорар адвокату составит не менее 1250 рублей, с 1 января 2021 года - не менее 1500 рублей.
"Благодаря этому во многих регионах происходит структурная перестройка, все большее количество коллег начинают интересоваться этим видом адвокатской деятельности", - сообщил Юрий Пилипенко.
Также президент напомнил об утвержденном Всероссийским съездом адвокатов Стандарте профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов истажеров адвокатов. По мнению Юрия Пилипенко, количество оправдательных приговоров зависит не только от качества российского правосудия, но и от профессионального уровня адвокатов.
"Российская адвокатура может уверенно говорить о том, что когда мы работаем и профессионально относимся к нашим обязанностям, то у нас очень многое получается", - заметил Юрий Пилипенко. В качестве примера он привел очень серьезную подготовку адвокатуры к введению разбирательства с участием присяжных заседателей в районных судах. В итоге практически 50 процентов приговоров, вынесенных судами присяжных в Москве, были оправдательными. "Это победа адвокатуры и очень хорошая для нас новость", - считает президент ФПА.