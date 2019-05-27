Адвокаты по назначению получат надбавку за работу в ночное время

Правительство России утвердило порядок расчета гонораров адвокатам, предоставляемым человеку государством.

Как отметил президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко, примерно 70 процентов адвокатов осуществляют защиту по назначению и в большинстве регионов это является основным источником их дохода.

Термин "по назначению" подразумевает ситуацию, когда адвоката для человека приглашают либо следствие, либо суд. В таких случаях работу защитнику оплатит казна по установленным правительством тарифам.

В прошлом году было принято решение о постепенном повышении тарифов для адвокатов по назначению. Принятое сейчас постановление детально прописывает различные надбавки.

Например, если дело рассматривается присяжными или отнесено к подсудности регионального суда, то за работу в ночное время адвокату в этом году заплатят 2150 рублей, а за один день участия в выходные и праздники, включая ночное время, предусмотрено 2750 рублей. В будущем году ставки вырастут до 2500 рублей за ночное время и до 3100 рублей в выходные.

Если же объем дела составляет более трех томов или подзащитному предъявлено обвинение по трем и более преступлениям, то гонорары в этом году составят 1330 рублей за день. Если по такому делу придется трудиться ночью - то 1825 рублей. Если вызовут в выходные - 2310 рублей.

Если адвокат был занят в течение дня по нескольким уголовным делам, то вопрос об оплате его труда решается по каждому уголовному делу в отдельности. Иными словами, адвоката не смогут нагрузить сразу несколькими делами, а заплатить как за одно, мол, раз день не закончен, то одного гонорара достаточно.

Если дело рассматривают присяжные, то за день работы адвокату заплатят 1550 рублей, если же заседание пришлось на выходные - 2750 рублей

Если же работа затянулась и заканчивать адвокату пришлось уже ночью (допустим, затянулся допрос), то автоматически должны оплатить защиту по ночной ставке.

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко назвал постановление правительства долгожданным, адвокатура его приветствует.

В целом же предусмотрено повышение гонораров в три этапа. Если без надбавок, то в этом году размер вознаграждения адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению, увеличен до 900 рублей за один рабочий день участия. С 1 января 2020 года гонорар адвокату составит не менее 1250 рублей, с 1 января 2021 года - не менее 1500 рублей.

"Благодаря этому во многих регионах происходит структурная перестройка, все большее количество коллег начинают интересоваться этим видом адвокатской деятельности", - сообщил Юрий Пилипенко.

Также президент напомнил об утвержденном Всероссийским съездом адвокатов Стандарте профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов истажеров адвокатов. По мнению Юрия Пилипенко, количество оправдательных приговоров зависит не только от качества российского правосудия, но и от профессионального уровня адвокатов.

"Российская адвокатура может уверенно говорить о том, что когда мы работаем и профессионально относимся к нашим обязанностям, то у нас очень многое получается", - заметил Юрий Пилипенко. В качестве примера он привел очень серьезную подготовку адвокатуры к введению разбирательства с участием присяжных заседателей в районных судах. В итоге практически 50 процентов приговоров, вынесенных судами присяжных в Москве, были оправдательными. "Это победа адвокатуры и очень хорошая для нас новость", - считает президент ФПА.