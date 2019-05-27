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Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Мировое кино
    27.05.2019, 12:31
Текст:   Олег Усков

Сведения о том, что лауреат премии "Оскар" Анджелина Джоли и лауреат премии "Оскар" Брэд Питт помирились, разрыдались и упали друг другу в объятия, последние два года появлялись с частотой в пару раз в месяц. Вот и сейчас.

Фото: kinopoisk.ru
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Правда, теперь актеры официально разведены и мирятся уже не как муж и жена, а как бывшие муж и жена - в стремлении наладить отношения. Ради детей, разумеется, - у бывшей пары их шестеро.

Волнующую деталь сообщил Entertainment Tonight, покивав, как водится, на анонимного инсайдера. Напирающего, что именно сейчас отношения кинематографистов - "хороши как никогда прежде".

Источник сообщает изданию: "55-летний Питт и 43-летняя Джоли наконец осознали, что им нужно отложить в сторону свои разногласия - чтобы решить, что лучше для их приоритета № 1 - детей. Это всё происходит через месяц после того, как они официально развелись. При этом не все нюансы бракоразводного процесса еще недооформлены".

Инсайдер воодушевленно добавил, что дети "горды родителями" и видятся с отцом по нескольку раз в неделю - то время, что не проводят с матерью. И все они - "счастливы и цветут". Поскольку "драма исчерпана". (Ура!)

Напомним: развод актеров стартовал в сентябре 2016-го по инициативе Джоли, назвавшей Питта "опасным отцом" и настаивавшей на единоличной опеке над детьми. Питт это оспаривал. В результате процесс затянулся на годы.

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