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27.05.2019 21:33
Рубрика: Власть

Армии РФ и Японии намерены укреплять сотрудничество

Текст: Александр Степанов

Россия придает большое внимание совместным мероприятиям боевой подготовки с японскими силами самообороны, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с начальником главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии Горо Юаса.

По его словам, важной составляющей сотрудничества в военной области является взаимодействие генеральных штабов. Встреча начальников  Генштабов РФ и Японии также будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских доверительных отношений между Вооруженными силами России и Японии, добавил начальник Генштаба.

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Герасимов отметил, что встреча проходит накануне запланированных в Токио российско-японских консультаций министров обороны и глав внешнеполитических ведомств в формате "2+2".

"Уверен, что предстоящие переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Японии Такэси Ивая придадут дополнительный импульс российско-японскому взаимодействию в военной области", - отметил Герасимов.

Начальник Генштаба РФ подчеркнул, что в последнее время отношения между двумя странами получили значительное развитие. По его словам, ключевую роль в укреплении позитивной атмосферы сыграли уже ставшие регулярными встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. "Настроены на реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей", - сказал Герасимов.

Ранее Горо Юаса и главком Сухопутных войск ВС РФ генерал армии Олег Салюков провели переговоры, в ходе которых "обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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