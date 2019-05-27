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27.05.2019,  
09:43
Текст:  Антон Валагин

Армия США заказала российские патроны

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Подразделение Пентагона, ведающее закупками всего необходимого для армии США, разместило заявку на приобретение боеприпасов для стрелкового оружия, не входящих в стандарты НАТО.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Проект "Система маневренных боеприпасов" (OPM-MAS) проводит обзор рынка для определения технически и финансово состоятельных поставщиков специальных боеприпасов и систем вооружения для их доставки и использования за пределами Соединенных Штатов, говорится в пояснении к заявке. Также отмечена, что с победителями тендера будет заключен бессрочный контракт с нелимитированным количеством поставки, пишет Defence Blog.

В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД,  а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.

Армия США не впервые интересуется российским и советским оружием. Недавно поддерживаемые Западом войска правительства Ливии получили через Турцию болгаркие пумелеты MG-M1 - клоны советского ПКМ, - и управляемые противотанковые ракеты "Малютка".

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