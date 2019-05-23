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23.05.2019,  
10:53
Текст:  Алексей Брусилов

Масло в огонь: в Ливию привезли зенитные ракеты и ПТУР "Малютка"

В войска находящегося в ливийской столице Правительства национального согласия продолжает прибывать иностранная помощь. Недавно сообщалось о доставке турецких бронеавтомобилей Kirpi II и Vuran. Кроме того, стало известно о пополнении арсеналов большой партией стрелкового оружия, противотанковых и противовоздушных средств.

Фото: Алексей Моисеев
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Так, в известном Twitter-аккаунте Calibre Obscura появились фотографии, сделанные на военном складе. В объективы фотоаппарата попало большое количество 7,62-мм пулеметов MG-M1 болгарского производства, являющихся клонами советского ПКМ, и боеприпасов к ним. Предполагается, что все это имущество попало в "горячую точку" через Турцию.

По другим сообщениям, в Триполи для борьбы с боевыми самолетами и вертолетами фельдмаршала Хафтара переброшены переносные зенитные ракетные комплексы американского производства Stinger. 

Для уничтожения танков и другой бронетехники предназначены управляемые ракеты "Малютка", известные также под натовским обозначением AT-3 Sagger. Вполне вероятно, что эти ПТУР были приобретены где-то в Восточной Европе. Во времена существования Варшавского договора они массово использовались союзниками бывшего Советского Союза. Сейчас происходит массовое избавление от этого наследства, в результате оно часто появляется в зонах различных военных конфликтов.

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