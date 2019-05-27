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27.05.2019,  
15:05
Текст:  Алексей Брусилов

Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий

На минувшей неделе в подмосковной Балашихе проводился "День передовых технологий правоохранительных органов". Организаторами форума выступили Федеральная служба войск национальной гвардии и Министерство внутренних дел России.
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

На выставке, проводившейся уже в третий раз, была представлена  продукция различных производителей, всего более 1000 образцов. Это различная мото- и автотехника, в том числе бронированная, инженерные машины, стрелковое оружие, медицинское оборудование и беспилотные летательные аппараты различных типов.

Фото: Jane's by IHS Markit \ youtube.com
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Среди экспонатов особо выделялся гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф. Это средство доставки военнослужащих весит почти 19 тонн. В нем, кроме экипажа из 2 человек, могут уместиться еще 15 десантников. Как сообщают создатели машины, она имеет улучшенные показатели обитаемости: эргономичные кресла, систему кондиционирования и отопления, специальную аппаратуру видеонаблюдения.

500-сильный дизельный двигатель УТД-29 способен разгонять БТР по шоссе до 70 км/ч. Скорость при преодолении водных преград достигает 10 км/ч. Запас хода - 600 км.

В качестве основного вооружения применен 12,7-мм пулемет "Корд", смонтированный в дистанционно управляемом боевом модуле 5ЭЦ16У. Он оборудован лазерным дальномером, тепловизионным каналом, гироскопической системой стабилизации, а также встроенной системой диагностики. Боекомплект включает 250 патронов в ленте и 750 - в боеукладке. Кроме того, имеются 2 курсовых пулемета ПКТМ с общим запасом в 4000 патронов.

В настоящее время на вооружении Росгвардии состоят БТР-80 и БТР-82, поэтому, по мнению военных экспертов, гусеничные БТ-3Ф могли бы удачно дополнить парк имеющейся колесной техники, значительно увеличив возможности частей и подразделений по выполнению возложенных на них задач.

Фото: Алексей Моисеев
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