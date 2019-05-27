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27.05.2019 15:54
Рубрика: В мире

Более миллиона жителей Латвии не приняли участие в выборах в Европарламент

Текст: Руслан Панкратов (Рига)

В выборах в Европарламент могли участвовать 1 411 955 граждан Латвии, а проголосовали всего 453 653 человека. Это 32,13 процента от общего количества избирателей.

По-прежнему лишены права голоса по меньшей мере 350 000 неграждан: в основном это русские соотечественники, проживающие на территории современной Латвии с 1991 года. Гражданами могли стать только этнические латыши или потомки тех, кто проживал здесь до 1940 года. По мнению новых властей Латвии, с момента подписания договора о вхождения Латвии в состав СССР началась якобы "советская оккупация".

Фото: iStock
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Неожиданностью для всех стала невероятно низкая явка латвийских граждан, проживающих за границей. 1611 голосов из не менее 300 000! Это 0,5 процента. Можно предположить, что латвийцы разочарованы пустыми обещаниями своих политиков, так ничего и не выполнивших из своих предвыборных обещаний. 

На восемь латвийских мандатов в Европарламент претендовали 246 человек из 16 партий, то есть "конкурс" составил 30 человек на место. В ЕП проходят лидеры партийных списков: еврокомиссар Валдис Домбровскис и депутат ЕП Сандра Калниете (Новое Единство), отстраненный мэр Риги Нил Ушаков (Согласие) и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс, депутаты Европарламента Роберт Зиле и Даце Мелнбарде (Национальное объединение) и Татьяна Жданок (Русский Союз Латвии), а также политолог Ивар Иябс (Для развития / За!).

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