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27.05.2019 22:18
Рубрика: Спорт

Братиславский "Слован" отказался от участия в КХЛ

Хоккейный клуб "Слован" из Братиславы (Словакия) не примет участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает ТАСС заявление члена совета директоров команды Юрая Широки-младшего.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Причиной такого решения стали финансовые проблемы, из-за которых "Слован" не в состоянии сыграть в лиге.

"Мы не нашли инвестора, чтобы продолжать выступление в лиге. Мы уже уведомили об этом руководство КХЛ", - подтвердил Широки.

"Слован" отыграл в КХЛ семь сезонов и два раза выходил в плей-офф Кубка Гагарина.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Слован"
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