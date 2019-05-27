Братиславский "Слован" отказался от участия в КХЛ

Хоккейный клуб "Слован" из Братиславы (Словакия) не примет участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает ТАСС заявление члена совета директоров команды Юрая Широки-младшего.

Причиной такого решения стали финансовые проблемы, из-за которых "Слован" не в состоянии сыграть в лиге.

"Мы не нашли инвестора, чтобы продолжать выступление в лиге. Мы уже уведомили об этом руководство КХЛ", - подтвердил Широки.

"Слован" отыграл в КХЛ семь сезонов и два раза выходил в плей-офф Кубка Гагарина.