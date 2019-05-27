Быстрее и дешевле Intel. AMD выпустила новые процессоры

Компания AMD представила на выставке Computex новые процессоры, а также видеокарты, выполненные с использованием 7-нанометрового техпроцесса. Новинки будут конкурировать с чипами Intel и видеоадаптерами Nvidia.

Самым мощным стал процессор AMD Ryzen 9 3900X. Он имеет 12 ядер, обрабатывающих до 24 потоков. Базовая частота работы процессора составляет 3,8 ГГц, в турбо-режиме - 4,6 ГГц.

Оснащенный кэш-памятью объемом 70 мегабайт AMD Ryzen 9 3900X будет продаваться по цене 499 долларов (около 32200 рублей) - в то время как конкурент от Intel, процессор Core i9-9920X, обойдется покупателям в 1199 долларов (77300 рублей). PC World отмечает, что новый чип AMD будет быстрее конкурента на 14 процентов в однопоточных задачах и на шесть процентов - в многопоточных.

В линейку новых процессоров также вошли модели Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600 X и Ryzen 5 3600 стоимостью 399, 329, 249 и 199 долларов соответственно. Отмечается также, что энергопотребление топового AMD Ryzen 9 3900X будет почти в полтора раза ниже конкурента от Intel.

Новые видеокарты AMD выходят в серии Radeon RX 5000, флагманская модель - RX 5700. Она работает на графическом процессоре Navi последнего поколения и использует архитектуру Radeon DNA. В AMD обещают, что в пересчете на один ватт энергопотребления новые видеоадаптеры покажут 50-процентный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением.

Обновленные продукты Radeon поддерживают шину PCI Express 4.0, обладающие увеличенной пропускной способностью. Кроме того, в них устанавливается память GDDR6 - более скоростная, чем GDDR5, используемая в картах Nvidia.

Все новинки появятся в продаже в июле.