Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 27 мая по 2 июня

Джон и Василиса

Детектив "Коп" - премьера Первого канала. По программе профессионального обмена из Америки в Россию прилетает сержант Джон Маккензи. Он становится напарником капитана Василисы Вихревой - следователя Следственного комитета. Совместная работа складывается непросто: сказывается разница менталитетов и характеров. Несмотря на частые конфликты, Джон и Василиса становятся отличной командой, под которую создается международный спецотдел по борьбе с иностранными преступниками в России. Джон и Василиса расследует не совсем обычные преступления: все дела связаны с проживающими в России иностранцами. Специально для того, чтобы погрузиться в эту сложную и интересную тему, создатели сериала долго искали информацию о том, как экспаты живут в России, каковы особенности браков между русскими и иностранцами. Расследуя преступления, совершенные иностранцами и против них, Джон и Василиса оказываются втянутыми в шпионскую игру вокруг крупного научного открытия... В главных ролях - Кирилл Зайцев и Анна Снаткина.

Первый канал, 27-30 мая, 21:30

Пятеро смелых

На Пятом канале стартует сериал "Великолепная пятерка". Классический детектив рассказывает о жизни сотрудников одного из Санкт-Петербургских отделов полиции - Петровского РОВД. 32 серии выдержаны в рамках жанра: полицейские будни разбавляют забавные происшествия. Название сериала говорит само за себя. В отделе пять сотрудников - все фанаты своего дела, профессионалы в разных направлениях, однако с разными взглядами на жизнь и увлечениями. Например, герой Нодара Джанелидзе капитан Бубнов отлично готовит, знает невероятное количество анекдотов. На первый взгляд 32-летний полицейский кажется недалеким, но на самом деле он умен и хитер. Константин Гришанов играет лейтенанта Ветрова. Предпочитает армейский порядок, занимается боксом. Любит вкусно поесть. Лейтенант Кузьмин, которого сыграл актер Егор Кутенков, еще в детстве влюбился в фильм "Матрица", потому и стал программистом. Интересуется компьютерными играми, музыкой, клубами и модой, а девушек называет "жабами". Старший опер капитан Красавченко (Алексей Красноцветов) всю жизнь противостоит хаосу, преимущественно... в своем доме, одевается как с обложки мужского журнала и ненавидит общепит. Он пользуется популярностью у противоположного пола, очень заносчив и скептически относится к своим сослуживцам. Главное увлечение майора Шапошникова (Андрей Горбачев), после работы, конечно, - это женщины, хоккей и футбол. Настоящий "сказочник", врет и не краснеет, но иногда прокалывается. А руководит этой великолепной пятеркой начальник отдела - подполковник Голованов (Павел Григорьев).

Пятый канал, 27 мая

Взрывное устройство

На НТВ - премьера остросюжетного боевика "Живая мина". Главную роль в картине - сапера Владимира Фадеева - исполнил популярный российский актер театра и кино, звезда сериала "Невский" Антон Васильев. Этот сапер всегда жил по закону: "Фадеев всегда прав! Кто не прав - тот не Фадеев!". Он был профессионалом своего дела, которому подвластны самые сложные взрывные устройства. Но его самоуверенность сыграла с ним злую шутку: при разминировании автобуса с мирными жителями в Сирии он не учел запасной взрыватель, и после его команды "открыть двери" автобус взлетел на воздух. Владимир навсегда запомнил лицо улыбающейся девушки из Красного Креста. Посттравматический синдром заставил его комиссоваться. Теперь он - выкинутый на обочину жизни алкоголик, которого увольняют из музея, где он работал охранником. Неожиданно в музее происходит взрыв экспозиции. Расследовать это дело начинает следователь Мария Веснецова (Виктория Корлякова). Она предлагает Фадееву быть консультантом в этом деле, потому что он как никто понимает действия подрывника. В это время гремит еще один взрыв, после которого у Веснецовой появляется версия, что цель подрывника - бизнесмен и меценат Константин Жданов (Петар Зекавица)...

НТВ, 27 мая, 21.45

Городок провинциальный

Мелодрама "Любовь под микроскопом" - на канале "Россия 1". Новый фильм рассказывает о том, как в жизни талантливого столичного хирурга Анны все рушится в один миг. Анна берется оперировать безнадежного пациента, пострадавшего в аварии, и молодой человек умирает прямо у нее под скальпелем. Раздавленную смертью пациента Анну отпускают с дежурства, но дома она застает любимого мужчину в постели с лучшей подругой.

Потерявшую сознание Анну увозит "скорая". В больнице ей сообщают, что она потеряла ребенка. И это не последняя потеря Анны - в тяжелейший момент жизни ее предает родная мать… Анна не может вернуться на работу в клинику и к бывшему жениху. Выход один - уехать подальше от всех, чтобы работать в провинциальной больнице. Для Анны становится большой неожиданностью, что в маленьком городке все на виду - все чувства как под микроскопом…

"Россия 1", 1 июня, 21.00

Кремлевские жены

Документальный фильм "Проклятие кремлевских жен" впервые покажут на канале "ТВ Центр". Жены первых лиц советского государства всегда вызывали любопытство и были окутаны ореолом тайны. Слухи об их жизни перерастали в легенды, а легенды заменяли им реальные биографии. Им завидовали и считали их жизнь сказкой. Но мало кто знал, какой была цена за это "теплое место под солнцем". За что супруга Михаила Калинина Екатерина 11 лет провела в лагере? Чем закончились любовные похождения жены кровавого наркома Николая Ежова? Кто написал донос на молодую жену маршала Буденного? Почему застрелилась супруга министра внутренних дел Николая Щелокова? Как Нино Берия до конца своих дней защищала репутацию мужа? В фильме участвуют Олег Басилашвили, Нино Бурджанадзе, Вячеслав Гришечкин, Владимир Стеклов, Виктор Мережко, Александр Добровинский и другие.

"ТВ Центр", 30 мая, 23:05.

"Дослужиться" до маршала

Премьера документального фильма "Александр Балуев "У меня нет слабостей" - на Первом канале. Слава пришла к Балуеву поздно, только в 45 лет, когда он появился на экране в фильме Станислава Говорухина "Благословите женщину". Брутальная внешность актера всегда вызывала у режиссеров желание "лепить" из него военного. Балуев перебрал почти все воинские звания. Начал в 93-м с роли белогвардейского офицера Панчина в фильме "Конь белый", потом был капитаном Мищенко в картине "В августе 44-го". Был он и майором ФСБ, и полковником КГБ, и генералом, командующим армией. В итоге "дослужился" на экране до маршала. Сериал "Жуков", где снялся Балуев, прошел с большим успехом. Удивительно, но сам Балуев никогда не был военным. Хотя вырос в семье столичного кадрового офицера Николая Михайловича Балуева. Александр Балуев очень свободолюбив: чтобы ни от кого не зависеть, он даже отказался от голливудской карьеры. На американскую фабрику звезд он попал, когда ему было 40 лет. В 97-м году Балуеву предложили роль генерала российской армии в голливудской картине "Миротворец". Он оказался на одной площадке с Джорджем Клуни и Николь Кидман. Потом Балуев снялся еще в двух голливудских фильмах: "Столкновение с бездной", где он сыграл русского космонавта, и в картине "Доказательство жизни", где вновь надел военную форму. Но вскоре Александру надоело играть однотипных героев. И он вернулся на родину. В фильме принимают участие Олег Меньшиков, Дмитрий Харатьян, Любовь Толкалина, Мария Порошина, Юрий Грымов и другие.

Первый канал, 2 июня в 13:20

От вундеркинда до знатока

Гостем очередного выпуска ток-шоу "Мой герой" станет большой знаток многих областей науки и жизни журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман. Герой программы родился в Одессе. Поэтому и растили будущего прославленного знатока так, как и положено в большинстве семей этого города. Читать Толе было очень интересно. Но если в 4 года это были в основном сказки, то уже годам к 6 он начал, по его словам, с интересом читать медицинскую литературу, оставшуюся от дедушки. Но все же этапной книгой Анатолий считает "Детскую энциклопедия", которую одолел в 10 лет. Чуть позже настольным изданием стал 15-томник "Справочник машиностроения" из библиотеки отца. В 10 лет Анатолий впервые попал на телевидение. Это было в одной из учебных передач, куда Вассерман угодил в составе массовки. "А в сольной роли я себя попробовал в 1976 году в рамках передачи, посвященной военно-прикладным видам спорта, - рассказал он Татьяне Устиновой. - На мою долю выпал учебный полет на тренажере, имитирующем самолет и вращение на центрифуге".

"ТВ Центр", 27 мая, 13:40.

Каннский калейдоскоп в "Кинескопе"

Программа "Кинескоп" с Петром Шепотинником расскажет подробности 72-го Каннского международного кинофестиваля. В этом году членами жюри основной конкурсной программы стали: Павел Павликовский (Польша), лучший режиссер Каннского фестиваля прошлого года с драмой "Холодная война", обладательница каннской награды за лучший сценарий Аличе Рорвахер (Италия), четырехкратный лауреат фестиваля Йоргос Лантимос (Греция), актриса Эль Фаннинг (США), актриса и режиссер Маймуна Н`Диайе (Буркина-Фасо), сценаристка и режиссер Келли Райхардт (США), художник и режиссер Энки Билал (Франция), сценарист и режиссер Робен Кампийо (Франция). Возглавил жюри мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Основной конкурсный показ открыл фильм Джима Джармуша "Мертвые не умирают" со звездным актерским составом: Тильдой Суинтон, Адамом Драйвером и другими. Среди режиссеров, представивших свои работы в этом году, - Педро Альмодовар, Ксавье Долан, братья Дарденны, Кен Лоуч, Квентин Тарантино, Бруно Дюмон и другие. Всего в основном конкурсе фестиваля была представлена 21 картина. Также фестиваль включает Внеконкурсный, Специальный, Полуночный показы и программу "Особый взгляд", где, среди прочих, участвовали российские ленты "Дылда" Кантемира Балагова и "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой. Подробный рассказ о 72-м Каннском кинофестивале, его новинках и итогах, удачах и провалах, победителях и призерах, а также эксклюзивные интервью представит в своей программе "Кинескоп" автор и ведущий Петр Шепотинник.

"Россия К", 1 июня, 00:25.

Алексею Леонову - 85 лет

30 мая исполняется 85 лет летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову. Этот летчик-испытатель прошел отбор из трех с половиной тысяч человек в Первый отряд космонавтов, он первый вышел в открытый космос, был первым на легендарной международной стыковке советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлона", и именно он должен был стать первым человеком на Луне по советской лунной программе. Алексей Леонов - кавалер десятков отечественных и зарубежных наград, орденов и медалей, является почетным гражданином 30 городов мира, членом Международной академии астронавтики, академиком Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. Леонов - кандидат технических наук, автор и соавтор научных исследований и экспериментов, наиболее значимыми из которых являются труды: "Пешеход космоса", "Солнечный ветер", "Выхожу в космос", "Восприятие пространства и времени в космосе", "Психологические особенности деятельности космонавтов" и другие.

Алексей Архипович хорошо известен и как художник. Он автор около двухсот картин и пяти художественных альбомов. В числе его работ - космические и земные пейзажи, портреты друзей, фантастические сюжеты. В содружестве с художником Андреем Соколовым Леонов создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему.

"Россия К", 30 мая, 22:40

Прошлое и будущее

На "Кинопоиске" - российская премьера сериала "Между" (In Between), которая состоится всего на день позже мировой.

Жанр американского сериала - драма и научная фантастика. Фильм - история Кэсси Бедфорд, которой от рождения дана необычная способность, больше похожая на проклятие. Кэсси может видеть прошлое и будущее и общаться с душами мертвых людей, помогая разобраться с их нерешенными проблемами - вне зависимости от того, нравится ей это или нет. Когда ее отцу, детективу Тому Хакетту, и его новому напарнику, бывшему агенту ФБР Дэмиену Асанте, нужна помощь в раскрытии загадочного убийства, Кэсси соглашается использовать свои способности. Хотя это не доставляет ей никакой радости, новая работа помогает справиться с внутренними демонами и одновременно раскрывать сложнейшие дела в городе.

"Кинопоиск", 30 мая

История сериального подвига

"Игра престолов: Последний дозор" - это документальный фильм, раскрывающий детали создания монументального сериала. Режиссер Джини Финлэй получила беспрецедентный доступ к закулисью фэнтези-саги. "Последний дозор" - остроумный, веселый и трогательный рассказ о группе людей, которые своими руками создали невероятный вымышленный мир, захвативший людей по всей планете. В этой истории есть все: пот и слезы, грязь и кровь, а также достижение, казалось бы, невозможных целей. Картина - как подробный отчет о тех трудностях, с которыми столкнулась съемочная группа, выстоявшая в битве с экстремальными погодными условиями, горящими дедлайнами и страстным желанием фанатов выведать спойлеры финального сезона.

"Амедиатека", 27 мая.