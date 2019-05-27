ЦСКА расторг контракт с Абелем Эрнандесом

Московский ЦСКА объявил о расставании с нападающим Абелем Эрнандесом. Где продолжит карьеру уругваец - не сообщается.

Сейчас уже можно утверждать, что покупка Эрнандеса была ошибкой. Что интересно, ЦСКА долго раздумывал перед тем, как покупать игрока. Дело в постоянных травмах Абеля, из-за которых он так и не смог раскрыться. Но в последний момент "красно-синие" решили пригласить уругвайца.

Большую часть сезона Эрнандес пропустил из-за повреждений. Всего он провел за столичный клуб 15 матчей и забил три гола.