Легенда казанского "Ак Барса" Данис Зарипов продлил контракт с клубом. Новое соглашение 38-летнего форварда рассчитано на один год.

Несмотря на возраст, в прошлом сезоне Зарипов стал лучшим бомбардиром среди российских игроков команды, набрав 34 очка (9+25) в 51 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Предстоящий сезон станет для Даниса в совокупности уже 15-м в составе "Ак Барса". А это значит, что по количеству лет, проведенных в казанском клубе, Зарипов будет абсолютным рекордсменом.

Вместе с "Ак Барсом" форвард трижды завоевывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). Еще два трофея Зарипов взял вместе с магнитогорским "Металлургом" (2014, 2016). Данис Зарипов - единственный, кому удавалось выиграть Кубок Гагарина пять раз.

Напомним, в межсезонье "Ак Барс" покинул его многолетний наставник Зинэтула Билялетдинов. Его сменил Дмитрий Квартальнов.