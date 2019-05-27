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Рубрика: Спорт

Ветеран еще повоюет

Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(7871)
Легенда казанского "Ак Барса" Данис Зарипов продлил контракт с клубом. Новое соглашение 38-летнего форварда рассчитано на один год.

Несмотря на возраст, в прошлом сезоне Зарипов стал лучшим бомбардиром среди российских игроков команды, набрав 34 очка (9+25) в 51 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Предстоящий сезон станет для Даниса в совокупности уже 15-м в составе "Ак Барса". А это значит, что по количеству лет, проведенных в казанском клубе, Зарипов будет абсолютным рекордсменом.

Вместе с "Ак Барсом" форвард трижды завоевывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). Еще два трофея Зарипов взял вместе с магнитогорским "Металлургом" (2014, 2016). Данис Зарипов - единственный, кому удавалось выиграть Кубок Гагарина пять раз.

Напомним, в межсезонье "Ак Барс" покинул его многолетний наставник Зинэтула Билялетдинов. Его сменил Дмитрий Квартальнов.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Хоккейные клубы "Ак Барс"
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